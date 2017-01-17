Гособвинение не согласно с приговором суда по делу о хищениях на «БелАЗе». Об этом, как сообщает БелаПАН, в программе «ЧП.by» на телеканала «НТВ-Беларусь» заявил Вадим Лолуа, представитель прокуратуры Минской области — гособвинитель по делу о хищениях на ОАО «БелАЗ».

«Приговор будет изучен в апелляционные сроки и будет принято решение о его законности, обоснованности и справедливости», — отметил Вадим Лолуа.

По словам Вадима Лолуа, у него уже есть вопрос о применении судом к обвиняемым ч. 1 ст. 69 УК (назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств).

По его словам, «эпизодов было множество, обвиняемые, кроме одного, себя виновными не признали». «Соответственно, доказательства добывались с трудом. И не по всем эпизодам они добыты. Суд значительно уменьшил период совершения хищений, по сравнению с предъявленным органом предварительного следствия», — сказал Вадим Лолуа.

Гособвинитель также полагает, что ущерб полностью не был возмещен. По его словам, обвиняемым вменялся ущерб, исходя из стоимости похищенных деталей вместе с НДС, а это неправильно.

«Мною в прениях данный налог был исключен, это примерно 20 процентов, то есть ущерб был уменьшен на сумму налога на добавленную стоимость. Суд же пошел далее. Он исключил из суммы ущерба также общехозяйственные расходы, расходы на реализацию, посчитал, что завод „БелАЗ“ их не понес. Это не согласуется с моей позицией. В этом мы расходимся. Исходя из этого, суд и применил часть 1 статьи 69 Уголовного кодекс, потому что данную сумму обвиняемые уже возместили. А если считать сумму ущерба вместе с общехозяйственными расходами и расходами на реализацию, то данный ущерб не возмещен. Поэтому у меня не было основания для применения 69-й статьи», — рассказал Вадим Лолуа.

Приговоры фигурантам уголовного дела суд вынес 17 января. Два организатора преступной группы получили 6 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии усиленного режима, остальные от 3,5 до 5,5 года лишения свободы. Из 9 обвиняемых только один признал вину, он единственный сотрудничал со следствием и после оглашения приговора останется на свободе — ему дали отсрочку наказания на 3 года и 120 часов общественных работ. У всех осужденных конфискуют имущество.

Общий ущерб, причиненный заводу, оценили в 148 тысяч рублей.