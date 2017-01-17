МИНСК, 18 янв — Sputnik. Представитель госдепартамента США Джон Кирби вслед за главой МИД РФ Сергеем Лавровым прокомментировал запрос Баку на экстрадицию задержанного в Минске блогера Александр Лапшина.



© Sputnik / Виктор Толочко Представитель посольства РФ посетил в белорусском СИЗО блогера Лапшина

Российско-израильского блогера Александра Лапшина задержали в Беларуси в декабре 2016 года по запросу Азербайджана, где он был объявлен в международный розыск за ряд нарушений — в частности посещение Нагорного Карабаха. Сейчас Лапшин ждет экстрадиции, а его имя упоминают не только правоохранители, но и дипломаты России, Израиля, Азербайджана, Армении, Грузии, а также сообщества адвокатов и правозащитников.

Не попал на экскурсию

В Беларуси Лапшин, который стал известен в интернете как путешественник, посетивший более 120 стран мира, планировал посетить завод БелАЗ в Жодино.

О задержании Лапшина ночью в одном из минских отелей его родные, друзья, а также журналисты, узнали из его аккаунта в Фейсбуке. Как и положено блогеру, он сделал соответствующую запись на своей страничке:

"Меня только что арестовала милиция в Минске по запросу Азербайджана. Я в Первомайском РУВД Минска".

Дальше от имени Александра с друзьями по соцсетям уже общалась его подруга.

Причиной запроса Азербайджана на экстрадицию Лапшина стали его несогласованные с официальным Баку визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в "черный список" МИД Азербайджана. В июне прошлого года блогер въехал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту, пройдя контроль на границе благодаря тому, что в украинском паспорте имя "Александр" было указано на украинском языке как "Олександр".

В отношении Александра Лапшина были возбуждены уголовные дела по двум статьям: 281.2 (призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пресечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджана. Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса АР.

"Все же Беларусь лучше Ирана. Если б Сашу по запросу Азербайджана арестовали в Иране, а потом стали бы разбираться, какие гражданства у него есть, то было бы гораздо хуже", — прокомментировали его задержание другие блогеры.

Баку настаивает

Экстрадиция из Минска блогера Александа Лапшина, задержанного по запросу Азербайджана, является вопросом правовой плоскости, заявил во вторник глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Белорусской стороне представлены все необходимые документы для его экстрадиции в Азербайджан… Думаю, правоохранительные органы России предприняли бы аналогичные нашим шагам шаги в отношении человека, незаконного пересекшего границы России", — сказал дипломат.

Израиль просит не экстрадировать блогера

Министерство иностранных дел Израиля обратилось к белорусским властям с просьбой не экстрадировать блогера Александра Лапшина.

В минувший четверг с Лапшиным, который имеет два гражданства, встретилась замглавы миссии Израиля в Беларуси Юлия Рачински-Спиваков. Однако, чтобы организовать эту встречу, посольству потребовался почти месяц: Лапшин въехал в Беларусь по российскому паспорту, потому белорусские правоохранители рассматривали его как гражданина России.

Израильские власти рассчитывают, что благодаря хорошим отношениям между Израилем и Азербайджаном, до экстрадиции дело не дойдет.

"Учитывая хорошие отношения, возникшую проблему удастся решить, и Лапшина освободят. Насколько понимаю, блогер готов положительно обдумать возможность принести извинения азербайджанской стороне взамен на гарантии освобождения и отмены требования об экстрадиции", — заявила журналистам депутата Кнессета Ксении Светловой, которая занимается проблемой Лапшина.

Открытое письмо адвокатов Армении

Председатель палаты адвокатов Армении Ара Зограбян направил открытое письмо коллегам в Беларуси и России, в котором заявил о недопустимости выдачи задержанного.

"Учитывая профессиональное мнение армянских адвокатов, Палата адвокатов Республики Армения считает, что выдача Александра Лапшина на основании запроса генеральной прокуратуры Республики Азербайджана недопустима, поскольку подобные действия противоречат требованиям международных и национальных правовых актов, регулирующих данную сферу", — говорится в тексте письма.

А в Ереване прошла акция протеста у здания белорусской дипмиссии. Демонстранты выразили желание встретиться с послом Беларуси в Армении и передать ему письмо. Однако глава дипмиссии не вышел к участникам акции.

Позиция МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет стараться разрешить ситуацию с гражданином России и Израиля Лапшиным, задержанным за посещение Нагорного Карабаха.

По словам Лаврова, Москва выступает против криминализации посещения журналистами или частными лицами "той или иной территории в том или ином регионе", а также против экстрадиции россиян, задержанных в каком-либо государстве, в третью страну.

"Скажу в этой связи еще то, что у нас с Белоруссией Союзное государство, в рамках которого принято принципиальное решение выравнивать права граждан одной и другой страны во всех без исключения областях. И одной из таких сфер приложения наших нынешних усилий является согласование параметров единого визового пространства и миграционного пространства. Это требует, среди прочего, определения единых списков лиц, которые нежелательны. Но это также требует единой политики в области экстрадиции", — добавил министр.

Задержанного блогера в белорусском СИЗО посетил заведующий консульским отделом посольства России в Беларуси Игорь Карягин .

"Мы получили решение белорусской стороны — на моей памяти это впервые — о безлимитном посещении по времени и по датам. То есть как только он через адвоката нам передаст, что хочет нас повидать, мы на следующий день у него побываем", — рассказал дипломат в эфире радио Sputnik.

Заявление Госдепа США

Хотя вопросы экстрадиции блогера Александра Лапшина должны комментировать страны, вовлеченные в этот процесс, США напоминает о необходимости защиты свободы слова, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель госдепартамента США Джон Кирби.

"Лучше каждой конкретной стране говорить об этом. Но свобода слова важна для нас", — ответил он на вопрос об отношении США к экстрадиции из Беларуси в Азербайджан блогера Александра Лапшина.