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Более 25 заявок подано на пост ректора ЕГУ
18.01.2017 09:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. На пост ректора ЕГУ претендуют 29 человек, прием заявок был официально завершен в полдень 17 января, сообщили в Европейском гуманитарном университете.
"По итогам международного конкурса на должность ректора ЕГУ было получено 29 заявок", – говорится в сообщении вуза.
Пост ректора освободился после ухода в отставку американского профессора Дэвида Поллика. Отставке предшествовало решение второго по величине после Европейского Союза донора ЕГУ – Совета министров Северных стран –
В сентябре 2016 года временно исполняющим обязанности ректора
Йоргенсен, а также президент ЕГУ Анатолий Михайлов, председатель Общего собрания соучредителей ЕГУ и президент фонда "Евразия" Хортон Биби-Сентер, член Управляющего совета ЕГУ Эва Осьнецка-Тамецка и трое представителей Сената ЕГУ входят в Комитет, которому предстоит отобрать кандидатов на должность ректора.
Европейский гуманитарный университет был основан в Минске в 1992 году. После закрытия белорусскими властями в 2004 году продолжил свою работу в Вильнюсе. Юридически является литовским вузом, но ориентирован по-прежнему преимущественно на белорусских граждан. Финансируется коалицией международных доноров.
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Пост освободился после ухода в отставку американского профессора Дэвида Поллика, при котором ЕГУ потерял одного из крупнейших своих доноров: Совет министров...
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