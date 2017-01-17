МИНСК, 18 янв – Sputnik. На пост ректора ЕГУ претендуют 29 человек, прием заявок был официально завершен в полдень 17 января, сообщили в Европейском гуманитарном университете.

"По итогам международного конкурса на должность ректора ЕГУ было получено 29 заявок", – говорится в сообщении вуза.

Пост ректора освободился после ухода в отставку американского профессора Дэвида Поллика. Отставке предшествовало решение второго по величине после Европейского Союза донора ЕГУ – Совета министров Северных стран – прекратить финансирование университета . С 2011 года Совет ежегодно выделял университету примерно 550 тысяч евро, что составляло порядка 18% финансовой помощи вузу. Официально это решение объяснили тем, что странам не хватает денег на беженцев, но одновременно намекнули, что и в самом университете есть проблемы, с которыми стоило бы разобраться.

В сентябре 2016 года временно исполняющим обязанности ректора был назначен Йорген Йоргенсен , экс-директор администрации Орхусского университета. Такое решение приняло общее собрание совладельцев ЕГУ.

Йоргенсен, а также президент ЕГУ Анатолий Михайлов, председатель Общего собрания соучредителей ЕГУ и президент фонда "Евразия" Хортон Биби-Сентер, член Управляющего совета ЕГУ Эва Осьнецка-Тамецка и трое представителей Сената ЕГУ входят в Комитет, которому предстоит отобрать кандидатов на должность ректора.

Европейский гуманитарный университет был основан в Минске в 1992 году. После закрытия белорусскими властями в 2004 году продолжил свою работу в Вильнюсе. Юридически является литовским вузом, но ориентирован по-прежнему преимущественно на белорусских граждан. Финансируется коалицией международных доноров.