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В ДТП в Минском районе погиб водитель и пострадали трое детей
18.01.2017 08:21 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 18 января. В ДТП возле поселка Колодищи в Минском районе погиб водитель и пострадали трое детей.
Сообщение об аварии поступило 17 января в 7.03. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
Водитель погиб на месте, находившиеся в автомобиле трое детей госпитализированы. Один из пострадавших был извлечен из покореженного автомобиля работниками МЧС.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Минск, 18 января. В ДТП возле поселка Колодищи в Минском районе погиб водитель и пострадали трое детей. Сообщение об аварии поступило 17 января в 7.03. Водитель...
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