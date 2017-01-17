﻿ В ДТП в Минском районе погиб водитель и пострадали трое детей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В ДТП в Минском районе погиб водитель и пострадали трое детей

18.01.2017 08:21 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 18 января. В ДТП возле поселка Колодищи в Минском районе погиб водитель и пострадали трое детей.

Сообщение об аварии поступило 17 января в 7.03. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель погиб на месте, находившиеся в автомобиле трое детей госпитализированы. Один из пострадавших был извлечен из покореженного автомобиля работниками МЧС.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 18 января. В ДТП возле поселка Колодищи в Минском районе погиб водитель и пострадали трое детей. Сообщение об аварии поступило 17 января в 7.03. Водитель...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Госдеп США также высказался о задержанном в Минске блогере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика