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Конкурс фотожурналистики имени Стенина представил жюри 2017 года

18.01.2017 10:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. На сайте Международного конкурса им. Андрея Стенина опубликован полный состав жюри конкурса, организатором которого выступает МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Конкурс фотожурналистики имени Стенина представил жюри 2017 года
© Sputnik Владимир Песня
Героиня проекта-победителя конкурса Стенина Летиция о жизни без границ

В жюри вошли титулованные представители российского и мирового фотосообщества, среди которых — фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп, фоторедактор медиагруппы Independent Media Йан Лэндсберг, художественный директор международного фестиваля Cortona On The Move (Италия) Арианна Ринальдо, главный куратор и основатель Центра фотографии им. братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, фотокореспондент МИА "Россия сегодня", лауреат престижнейшего фотоконкурса мира World Press Photo Владимир Песня, президент газеты Китая Xinmin Evening News и руководитель газет и цифровых СМИ Объединенной Шанхайской медиагруппы  Чэнь Цивэй, фоторедактор, преподаватель фотографии Школы Визуальных Искусств Варвара Гладкая.

Прием заявок на участие в конкурсе открыт на сайте stenincontest.ru до 22 марта 2017 года. Церемония награждения победителей и открытие фотовыставки состоится 14 сентября 2017 года в Москве.

Конкурс фотожурналистики имени Стенина представил жюри 2017 года
© Sputnik Владимир Астапкович
Открыт прием заявок на фотоконкурс имени Андрея Стенина

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", лауреат World Press Photo  Владимир Песня: "Для любого творческого человека важны слова одобрения, позитивные мнения коллег и авторитетов. Особенно необходимы они в начале пути, когда легко отчаяться и решить, что ты занимаешься не своим делом. Признание на крупном международном конкурсе — мощная поддержка для молодого фотографа. Я убежден, что конкурс, носящий имя моего коллеги по фотослужбе МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, держит высокую планку фотожурналистики, и послужит трамплином для карьеры многих начинающих фоторепортеров".

Фоторедактор медиагруппы Independent Media Йан Лэндсберг: "Участвуя в Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, юные фотографы-документалисты со всего мира показывают в своих работах не только печальные реалии конфликтов и катастроф, но и надежды, чаяния и мечты людей, которые попадают в их кадр. В основе этого конкурса лежат такие понятия как мужество и профессионализм, олицетворением которых был трагически погибший российский журналист Андрей Стенин, в честь которого и назван этот фотоконкурс. Это мероприятие дает возможность молодым фоторепортерам выйти из тени и заявить о себе на весь мир. За счет своего художественного мастерства и изобретательности они могут изменять жизнь других к лучшему".

Конкурс фотожурналистики имени Стенина представил жюри 2017 года
© Sputnik Владимир Астапкович
Посетительница на открытии фотовыставки победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Президент Xinmin Evening News Чэнь Цивэй: "Это большая честь войти в состав жюри Международного конкурса имени Андрея Стенина и работать вместе со многими всемирно известными мэтрами в области фотографии. Конкурс предоставляет возможность для молодых фотографов представить свои работы, обменяться мнениями и продвинуть себя. Конкурс 2016 года имел огромный успех и я надеюсь, увидеть еще больше хороших работ в этом году. Я также надеюсь, выставка работ победителей 2017 года в Шанхае позволит китайцам узнать больше о самих молодых фотографах и прочувствовать всю красоту их работ".

Конкурс фотожурналистики имени Стенина представил жюри 2017 года
© Фото: Елена Аносова
Конкурс фотожурналистики имени Стенина объявил победителей 2016 года

Конкурс открыт для участников в возрасте от 18-ти до 34-х лет, и является единственным международным конкурсом фотожурналистики в России, открывающим новые имена и поддерживающий молодых профессионалов. В 2017 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя  планета" и "Портрет. Герой нашего времени". По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена особая награда  "Гран-при".

В 2016 году в конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне. Гран-при конкурса 2016 получил итальянский фотограф Данило Гарсиа Ди Мео за серию фото о парализованной девушке Летиции. Фотоистория покорила жюри, и  в результате, героиня фотосерии совершила первое в своей жизни международное путешествие в Россию, где смогла рассказать свою историю лично и вдохновить многих, чья жизнь похожа на ее.

Конкурс фотожурналистики имени Стенина представил жюри 2017 года
© Sputnik Владимир Песня
Летиция Ренис с матерью, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (слева направо)

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Генеральными информационными партнерами конкурса выступят: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES, телеканал Al Mayadeen.  В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддержат: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".

 
Теги: Минск
 
 
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В состав жюри Международного конкурса имени фотографа Андрея Стенина вошли титулованные представители мирового фотосообщества.

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