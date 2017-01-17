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Конкурс фотожурналистики имени Стенина представил жюри 2017 года
18.01.2017 10:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. На сайте Международного конкурса им. Андрея Стенина опубликован полный состав жюри конкурса, организатором которого выступает МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
© Sputnik Владимир Песня
В жюри вошли титулованные представители российского и мирового фотосообщества, среди которых — фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп, фоторедактор медиагруппы Independent Media Йан Лэндсберг, художественный директор международного фестиваля Cortona On The Move (Италия) Арианна Ринальдо, главный куратор и основатель Центра фотографии им. братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, фотокореспондент МИА "Россия сегодня", лауреат престижнейшего фотоконкурса мира World Press Photo Владимир Песня, президент газеты Китая Xinmin Evening News и руководитель газет и цифровых СМИ Объединенной Шанхайской медиагруппы Чэнь Цивэй, фоторедактор, преподаватель фотографии Школы Визуальных Искусств Варвара Гладкая.
Прием заявок на участие в конкурсе открыт на сайте
© Sputnik Владимир Астапкович
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", лауреат World Press Photo Владимир Песня: "Для любого творческого человека важны слова одобрения, позитивные мнения коллег и авторитетов. Особенно необходимы они в начале пути, когда легко отчаяться и решить, что ты занимаешься не своим делом. Признание на крупном международном конкурсе — мощная поддержка для молодого фотографа. Я убежден, что конкурс, носящий имя моего коллеги по фотослужбе МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, держит высокую планку фотожурналистики, и послужит трамплином для карьеры многих начинающих фоторепортеров".
Фоторедактор медиагруппы Independent Media Йан Лэндсберг: "Участвуя в Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, юные фотографы-документалисты со всего мира показывают в своих работах не только печальные реалии конфликтов и катастроф, но и надежды, чаяния и мечты людей, которые попадают в их кадр. В основе этого конкурса лежат такие понятия как мужество и профессионализм, олицетворением которых был трагически погибший российский журналист Андрей Стенин, в честь которого и назван этот фотоконкурс. Это мероприятие дает возможность молодым фоторепортерам выйти из тени и заявить о себе на весь мир. За счет своего художественного мастерства и изобретательности они могут изменять жизнь других к лучшему".
© Sputnik Владимир Астапкович
Посетительница на открытии фотовыставки победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Президент Xinmin Evening News Чэнь Цивэй: "Это большая честь войти в состав жюри Международного конкурса имени Андрея Стенина и работать вместе со многими всемирно известными мэтрами в области фотографии. Конкурс предоставляет возможность для молодых фотографов представить свои работы, обменяться мнениями и продвинуть себя. Конкурс 2016 года имел огромный успех и я надеюсь, увидеть еще больше хороших работ в этом году. Я также надеюсь, выставка работ победителей 2017 года в Шанхае позволит китайцам узнать больше о самих молодых фотографах и прочувствовать всю красоту их работ".
© Фото: Елена Аносова
Конкурс открыт для участников в возрасте от 18-ти до 34-х лет, и является единственным международным конкурсом фотожурналистики в России, открывающим новые имена и поддерживающий молодых профессионалов. В 2017 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена особая награда "Гран-при".
В 2016 году в
© Sputnik Владимир Песня
Летиция Ренис с матерью, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (слева направо)
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступят: информационно-новостной портал
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В состав жюри Международного конкурса имени фотографа Андрея Стенина вошли титулованные представители мирового фотосообщества.
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