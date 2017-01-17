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Президентское чтиво: что читал Обама за восемь лет президентства
18.01.2017 10:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Секрет выживания Барака Обамы в Белом доме — книги, рассказал экс-президент США в интервью корреспонденту The New York Times. Биографии президентов США, труды психологов, классическая философия и современная фантастика — эта литература сопровождала Обаму во время президентских сроков от информационного шума, несущегося из сети. Если хотите модного чтива на зиму, лучшей подборки не придумать. В качестве бонуса — советы по книгам для подростков, которые президент рекомендует своим дочерям.
© REUTERS Jonathan Ernst
Чтобы прочувствовать солидарность: Линкольн, Ганди, Мандела
Когда Бараку Обаме требовалось особенно остро прочувствовать солидарность со всеми слоями общества, он читал труды Линкольна, Мартина Лютера Кинга, Ганди и Нельсона Манделу. А в спальне Линкольна в Белом доме хранится рукописная копия его Геттисбергской речи — это одна из известнейших речей в истории Соединенных Штатов, которую Линкольн произнес 19 ноября 1863 года при открытии Национального солдатского кладбища в Геттисберге, штат Пенсильвания. В ней президент говорит о принципах равенства, провозглашенных когда-то в Декларации независимости, а Гражданскую войну оценивает по-новому: как борьбу за сохранение Штатов. Обама признался, что вечерами выбирался из офиса в другую часть Белого дома, чтобы перечитать речь.
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Барак Обама любил побегать на лужайке перед Белым домом со свей собакой Бо
Биографии бывших президентов и современная литература
Чтобы лучше понимать контекст, в котором приходится действовать, Барак Обама перечитывал биографии предшественников.
© Sputnik / Виктор Толочко
Еще раньше Обама признавался, что в колледже долгое время провел за методичным изучением работ философов — от Святого Августина до Ницше, от Эмерсона до Сартра и Нибура, тем самым формируя свои собственные взгляды и убеждения.
Обама утверждает, что читал практически каждый вечер, который проводил в Белом доме. Последний роман, который он прочитал — работа американского автора Колсона Уайтхеда "Подземная железная дорога", книга, которую русские читатели назвали "чересчур американской". Но это же называют и ее неоспоримым плюсом.
Рядом с современным фикшеном среди любимцев в президентском книжном шкафу — труд психолога Даниэле Канеман "Думай медленно, решай быстро", книга журналистки Элизабет Колберт "Шестое исчезнование" (которая на русский язык еще не переведена).
Если хочется эскапизма: научная фантастика Лю Цысинь
Здесь выбором президента стала книга лауреата премии "Хьюго" (ежегодная англоязычная читательская литературная премия в области научной фантастики) китайского фантаста Лю Цысинь "Задача трех тел".
"Было забавно ее читать, в том числе и потому, что мои ежедневные проблемы с конгрессом на фоне описанного казались незначительными — не о чем волноваться. К нам собираются вторгнуться инопланетяне!" — рассказал Обама.
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Дочерям Обама рекомендовал прочесть "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса и "Золотую тетрадь" Дорис Лессинг
Чтобы понять людей: романы лауреатов Пулитцеровской премии
Обама признался, что романы американской писательницы, лауреата Пулитцеровской премии Мерилин Робинсон напоминают ему о встрече с американцами в Айове в 2008 году (первые выборы президента), и даже собственных бабушку и дедушку, которые также были со среднего запада.
Книги для дочерей: "Сто лет одиночества" и "Золотая тетрадь"
Недавно Обама подарил своим дочерям Kindle (электронную книгу), полную книг, которые он хотел бы, чтобы прочли его дети. Среди книг — "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса, "Золотая тетрадь" Дорис Лессинг и "Женщина-воительница" — автобиография автора с вкраплениями китайского фольклора.
Обама, будучи любителем книг, сказал, что свой президентский сайт намерен использовать, чтобы расширять аудиторию хороших книг. Он уже выкладывает туда некоторые рекомендации по поводу книг и планирует провоцировать вокруг достойной литературы дискуссии. К тому же он неоднократно заявлял, что планирует вернуться к литературной деятельности и, отойдя от дел, заняться мемуарами.
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Биографии предшественников, речь Линкольна и научная фантастика об инопланетянах – что помогало Обаме отвлечься от тяжелых дум о судьбах родины или наоборот,...
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