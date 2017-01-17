МИНСК, 18 янв — Sputnik. Секрет выживания Барака Обамы в Белом доме — книги, рассказал экс-президент США в интервью корреспонденту The New York Times. Биографии президентов США, труды психологов, классическая философия и современная фантастика — эта литература сопровождала Обаму во время президентских сроков от информационного шума, несущегося из сети. Если хотите модного чтива на зиму, лучшей подборки не придумать. В качестве бонуса — советы по книгам для подростков, которые президент рекомендует своим дочерям.



© REUTERS Jonathan Ernst Yes, we did: Обама выступил с прощальной речью

Чтобы прочувствовать солидарность: Линкольн, Ганди, Мандела

Когда Бараку Обаме требовалось особенно остро прочувствовать солидарность со всеми слоями общества, он читал труды Линкольна, Мартина Лютера Кинга, Ганди и Нельсона Манделу. А в спальне Линкольна в Белом доме хранится рукописная копия его Геттисбергской речи — это одна из известнейших речей в истории Соединенных Штатов, которую Линкольн произнес 19 ноября 1863 года при открытии Национального солдатского кладбища в Геттисберге, штат Пенсильвания. В ней президент говорит о принципах равенства, провозглашенных когда-то в Декларации независимости, а Гражданскую войну оценивает по-новому: как борьбу за сохранение Штатов. Обама признался, что вечерами выбирался из офиса в другую часть Белого дома, чтобы перечитать речь.



© Pexels.com Барак Обама любил побегать на лужайке перед Белым домом со свей собакой Бо

Биографии бывших президентов и современная литература

Чтобы лучше понимать контекст, в котором приходится действовать, Барак Обама перечитывал биографии предшественников.



© Sputnik / Виктор Толочко Прощай, Обама: история моего разочарования

Еще раньше Обама признавался, что в колледже долгое время провел за методичным изучением работ философов — от Святого Августина до Ницше, от Эмерсона до Сартра и Нибура, тем самым формируя свои собственные взгляды и убеждения.

Обама утверждает, что читал практически каждый вечер, который проводил в Белом доме. Последний роман, который он прочитал — работа американского автора Колсона Уайтхеда "Подземная железная дорога", книга, которую русские читатели назвали "чересчур американской". Но это же называют и ее неоспоримым плюсом.

Рядом с современным фикшеном среди любимцев в президентском книжном шкафу — труд психолога Даниэле Канеман "Думай медленно, решай быстро", книга журналистки Элизабет Колберт "Шестое исчезнование" (которая на русский язык еще не переведена).

Если хочется эскапизма: научная фантастика Лю Цысинь

Здесь выбором президента стала книга лауреата премии "Хьюго" (ежегодная англоязычная читательская литературная премия в области научной фантастики) китайского фантаста Лю Цысинь "Задача трех тел".

"Было забавно ее читать, в том числе и потому, что мои ежедневные проблемы с конгрессом на фоне описанного казались незначительными — не о чем волноваться. К нам собираются вторгнуться инопланетяне!" — рассказал Обама.



© Pixabay.com Дочерям Обама рекомендовал прочесть "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса и "Золотую тетрадь" Дорис Лессинг

Чтобы понять людей: романы лауреатов Пулитцеровской премии

Обама признался, что романы американской писательницы, лауреата Пулитцеровской премии Мерилин Робинсон напоминают ему о встрече с американцами в Айове в 2008 году (первые выборы президента), и даже собственных бабушку и дедушку, которые также были со среднего запада.

Книги для дочерей: "Сто лет одиночества" и "Золотая тетрадь"

Недавно Обама подарил своим дочерям Kindle (электронную книгу), полную книг, которые он хотел бы, чтобы прочли его дети. Среди книг — "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса, "Золотая тетрадь" Дорис Лессинг и "Женщина-воительница" — автобиография автора с вкраплениями китайского фольклора.

Обама, будучи любителем книг, сказал, что свой президентский сайт намерен использовать, чтобы расширять аудиторию хороших книг. Он уже выкладывает туда некоторые рекомендации по поводу книг и планирует провоцировать вокруг достойной литературы дискуссии. К тому же он неоднократно заявлял, что планирует вернуться к литературной деятельности и, отойдя от дел, заняться мемуарами.