МИНСК, 18 янв — Sputnik. Американская учительница состояла в сексуальных и романтических отношениях с 13-летним учеником, за что была приговорена к десяти годам тюрьмы, сообщили мировые СМИ.

Александрии Вера 25 лет, она преподавала в восьмом классе Хьюстонской средней школы (штат Техас). Известно, что со своим 13-летним учеником она состояла в связи с ноября 2015 года, а арестовали девушку в июне 2016-го.

Как рассказала сама осужденная американским СМИ, подросток сам начал за ней ухаживать, а потом у них завелся роман. Семья мальчика приняла и одобрила эти отношения. Претензией со стороны обвинения было то, что Вера и 13-летний ученик "почти каждый день в течение девяти месяцев занимались сексом", на что педагог пыталась ответить то, что они любили друг друга.

У Вера есть шестилетняя дочь — она называла молодого любовника учительницы "папой". От ученика сейчас Александрия ждет второго ребенка, однако, несмотря на поддержку со стороны семьи, после суда она решила сделать аборт.

Несколько громких приговоров учительницам за отношения с учениками были вынесены в последние несколько лет: так, некоторые педагоги получали до 30 лет тюремного заключения за совращение своих учеников , а позже становились настоящими героями в интернете.