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Учительницу из США осудили на 10 лет тюрьмы за секс с учеником

18.01.2017 10:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Американская учительница состояла в сексуальных и романтических отношениях с 13-летним учеником, за что была приговорена к десяти годам тюрьмы, сообщили мировые СМИ.

Учительницу из США осудили на 10 лет тюрьмы за секс с учеником
© flickr.com/ monkeywing
В 16 лет водить машину уже можно, а сексом заниматься нельзя?

Александрии Вера 25 лет, она преподавала в восьмом классе Хьюстонской средней школы (штат Техас). Известно, что со своим 13-летним учеником она состояла в связи с ноября 2015 года, а арестовали девушку в июне 2016-го.

Как рассказала сама осужденная американским СМИ, подросток сам начал за ней ухаживать, а потом у них завелся роман. Семья мальчика приняла и одобрила эти отношения. Претензией со стороны обвинения было то, что Вера и 13-летний ученик "почти каждый день в течение девяти месяцев занимались сексом", на что педагог пыталась ответить то, что они любили друг друга.

У Вера есть шестилетняя дочь — она называла молодого любовника учительницы "папой". От ученика сейчас Александрия ждет второго ребенка, однако, несмотря на поддержку со стороны семьи, после суда она решила сделать аборт.

Несколько громких приговоров учительницам за отношения с учениками были вынесены в последние несколько лет: так, некоторые педагоги получали до 30 лет тюремного заключения за совращение своих учеников, а позже становились настоящими героями в интернете.

 
Теги: Минск
 
 
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Александрия Вера ждет от своего 13-летнего ученика ребенка, а семья школьника ее поддерживает до сих пор.

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