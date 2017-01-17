Заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и гриппом в Брестской области ниже эпидемического уровня, сообщила 17 января на пресс-конференции заведующая отделением иммунопрофилактики областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Карпович, передает БЕЛТА.

«В регионе отмечается низкая интенсивность эпидемического процесса, заболеваемость находится на уровне средних многолетних показателей и соответствует данному периоду года. Преобладают негриппозные респираторные вирусы. Имеются единичные случаи обнаружения вируса гриппа, которые не позволяют говорить о предпосылках для осложнения ситуации», — сообщила Светлана Карпович.

Среди заболевших ОРИ большинство составляют дети. В том числе незначительный рост заболеваемости наблюдается после зимних каникул.

По мнению специалистов, заметно снизить заболеваемость ОРИ и гриппом помогла массовая вакцинация.

«На протяжении последних трех лет в области обеспечивается 40-процентный охват населения прививками против гриппа. Когда мы проводим анализ эффективности вакцинации, то можем констатировать, что это дает свои результаты: идет значительное снижение заболеваемости гриппом. Если до начала широкого применения вакцинации в 2009 году в регионе было 68 тыс. случаев гриппа, то в 2016 году лабораторно подтверждено 313 случаев гриппа», — подчеркнула завотделением областного ЦГЭиОЗ.

Эпидемиологи полагают, что в текущем году заболеваемость гриппом в Брестской области будет на уровне прошлого года. По прогнозу Национального центра по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям, подъем заболеваемости ожидается в конце января — в феврале. Циркулировать будут вирусы гриппа, А и В. Подъем ожидается средней интенсивности.