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Житель Молодечно ответит перед судом за крупное мошенничество с автомобилями и мобильными телефонами
18.01.2017 10:35 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 18 января. В Молодечно окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении крупного мошенничества.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, житель Молодечненского района 1989 года рождения во время отбывания наказания в виде исправительных работ за совершение преступления против собственности причинил гражданам имущественный вред.
На различных сайтах в интернете он находил объявления о продаже автомобилей и, ссылаясь на различные семейные и финансовые обстоятельства, уговаривал их владельцев продать имущество в рассрочку. В ходе личных встреч он оставлял потерпевшим минимальный первоначальный взнос, а остальные деньги обещал отдать в течение оговоренного срока согласно расписке. Не собираясь выполнять обязательства, мужчина сводил к минимуму дальнейшее общение, а приобретенные и даже не переоформленные автомобили реализовывал.
Потерпевшими также признаны граждане, у которых фигурант таким же способом похитил дорогие мобильные телефоны.
По данным следствия, с июля 2015-го по июль 2016 года обвиняемый не произвел расчет за автомобили, мобильные телефоны и другое имущество, полученное от 21 потерпевшего, на общую сумму порядка 30.000 рублей.
В рамках уголовного дела проведены обыски, выемки, допросы свидетелей и потерпевших, ряд экспертиз. С учетом стоимости обнаруженных в ходе следствия автомобилей, сумм первоначальных взносов и последующих произведенных обвиняемым выплат, причиненный потерпевшим имущественный вред возмещен более чем на 21.000 рублей.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст. 416 (злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде исправительных работ) и ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно в особо крупном размере) УК. В его отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Житель Молодечно ответит перед судом за крупное мошенничество с автомобилями и мобильными телефонами
Минск, 18 января. В Молодечно окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении крупного мошенничества. Как сообщила...
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