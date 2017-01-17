МИНСК, 18 янв – Sputnik. Пенсионеры из Минска получили поддельные извещения о необходимости уплатить специальный сбор – так называемый налог на "тунеядцев", сообщила газета " СБ. Беларусь сегодня ".



© Sputnik / Виктор Толочко Декрет президента №1 уточняет, кто не является тунеядцами

Белорусы продолжают получать "письма счастья" от налоговых органов. В МНС ранее сообщили, что последний срок уплаты сбора – 20 февраля .

"Как раз в эти дни нам приносят жировки на оплату коммунальных услуг. Пошла я забирать извещение и вдруг вижу: в ворохе рекламы там еще одно — почтовое. В нем мой адрес, моя фамилия, инициалы и сообщение: "На ваше имя поступило заказное отправление письменной корреспонденции". В графе от кого написано: налоги. Я обомлела даже. Ни дачи, ни машины, никакого имущества у меня нет. На пенсии. А потому подумала – это, наверное, налог на тунеядство, о котором говорили вчера в новостях и сообщали о каких-то изменениях. Я точно не вникала. Наверное, предположила, решили и с пенсионеров брать", – рассказала газете пенсионерка, проживающая в доме №59 по улице Нестерова

Женщина начала звонить в налоговую инспекцию Заводского района, а там ее звонку очень удивились. Проверили – никаких извещений не высылали, а выплачивать 78-летней женщине ничего не надо.

"Тогда набрала телефонный номер почтового отделения. Хотела попросить, чтобы заказное письмо мне хотя бы принесли. На улице скользко, очень боюсь упасть. Но там проверили по компьютерной базе и ответили: никакой корреспонденции на мое имя вообще не приходило!" – отметила пенсионерка.

В почтовое же отделение приходят и обращаются люди уже с конца прошлой недели. Кто разложил в почтовые ящики "фейковые" извещения — неизвестно, однако "Белпочта" планирует провести служебное расследование.

Согласно декрету президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества" неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные белорусы ежегодно должны уплачивать в госбюджет специальный сбор, размер которого составляет 20 базовых величин (в настоящее время – 460 рублей). Налоговые инспекции уже выслали тунеядцам более 240 тысяч уведомлений.