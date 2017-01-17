Еще полтора года назад активистов в агрогородке Ходосы Мстиславского района Могилевской области можно было пересчитать по пальцам одной руки. А сегодня даже местные школьники побеждают в национальных конкурсах со своими бизнес-проектами.

Местных жителей учат предпринимательству

Богатые люди — богатая страна. Это не лозунг на плакате, а короткая версия обоснования, почему местным властям важно поддерживать предприимчивых белорусов.

— Грамотно построенный малый бизнес приносит выгоду всем, — разъясняет лидер местного сообщества Александр Семенов. — Предприниматель получает доход, клиент — более широкий ассортимент и доступные цены, а местная казна обогащается за счет налогов и сокращения затрат на безработицу.



Фото из архива Александра Семенова

Идей для создания таких бизнесов у инициативных ходосовцев хватает — резьба по дереву, изготовление кожаных изделий, агроэкотуризм, чистопородное разведение овец и кроликов, пчеловодство, гончарное производство… Есть ребята, которые убеждены, что в Ходосах выгодно открыть собственное СТО. Презентация этих идей уже прошла в рамках новогоднего фестиваля «Как начать бизнес на селе: делимся историями успеха».

Но, как известно, одной идеи мало. Как правильно составить бизнес-план, где найти финансирование, как работать с клиентами? Ответы на все экономические вопросы любой житель района теперь может получить в ресурсном центре экономического развития, который открылся здесь в конце сентября прошлого года благодаря проекту «Расширение экономических возможностей в сельской Беларуси», который реализуется при поддержке Европейского союза и Фонда «Евразия» за счет средств Агентства США по международному развитию.

Сюжет телеканала "Беларусь 4" с открытия ресурсного центра

Неформальная образовательная инициатива «Интеллектуальная мастерская устойчивых перемен» — это ресурсный центр онлайн поддержки практики образования в интересах устойчивого развития. Участники: инициативная группа педагогов, учащиеся и социальные партнеры из учреждений образования входящих в Партнерскую сеть Мстиславского района, действующих в интересах устойчивого развития.

— Ресурсный центр экономического развития Ходосовского сельсовета создан, чтобы повысить финансовую грамотность местных предпринимателей и помочь им реализовать собственные проекты, — рассказывает руководитель центра Александр Семенов. — В 2015 году было создано всего 12 таких «пилотных территорий» по всей Беларуси и планируется, что впоследствии мы будем делиться нашим положительным опытом с другими регионами.

Ходосовский ресурсный центр — единственный в Могилевской области. Для консультаций и тренингов привлекаются белорусские и международные эксперты по созданию и ведению бизнеса. В рамках проекта есть и возможность получить финансирование — конкурс мини-грантов в Мстиславском районе уже объявлен.

А в школе откроют бизнес-компанию

Учеников Ходосовской школы учат писать бизнес-проекты, зарабатывать и грамотно вкладывать деньги на факультативе «Основы экономических знаний». Всего в нем участвуют 10 человек из 8−10 классов. Планы на будущее у них амбициозные.

— Мы хотим создать на базе школы бизнес-компанию, где ребята уже на практике смогут попробовать реализовать свои задумки и заработать первые деньги, например, на продаже собственных поделок, — рассказывает Александр Семенов.

Школьники не отстают по уровню активизма от взрослых. Девятиклассницы Диана Крупская и Инна Волошина с проектом «Хадасоўская разыначка» уже прошли в финал республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси».

— Дети растут в плане финансовой грамотности, а за ними растут и родители, — рассказывает еще об одном преимуществе факультативного обучения школьников финансовой грамотности Александр Семенов.



Участники и участницы факультатива «Основы экономических знаний». Фото из архива Александра Семенова

А все начиналось с набора по объявлению

— Никакого альтруизма! — уверяет Александр Семенов. — Мною руководил обычный человеческий эгоизм: хотелось улучшить жизнь своего агрогородка, чтобы и мне самому и моим внукам жилось комфортнее.

По большому счету Александр не знал с чего это улучшение начинать и решил попробовать собрать команду единомышленников. Учитель написал объявление «Приглашаем на встречу активных и неравнодушных жителей агрогородка Ходосы, которые хотели бы сделать мир вокруг себя ярче, разнообразнее, интереснее» и растиражировал его по всей деревне. И так несколько раз. На первые встречи приходили 5−6 человек, которые расставляли приоритеты, что в этот момент важно для агрогородка. В это время Александр как раз участвовал в серии тренингов «Лидерство в местных сообществах». И это, как рассказывает сам активист, помогло ему позже не только сплотить команду инициативных жителей Ходосов, но и подключить к своим мероприятиям местные органы власти.

— Если ты рассчитываешь на устойчивость, то без поддержки чиновников действовать нельзя, — убежден Александр. — Да, нужен был особый подход, но постепенно они поняли, что им тоже выгодно, чтобы Ходосы участвовали в самых разных проектах.

По словам ходосовского активиста, вначале местные власти с опаской относились к проектам, которые финансируют зарубежные спонсоры, но сейчас, когда чиновники поняли, что это полезно и выгодно, инициативных людей стали поддерживать.

— Это реальные действия, которые приносят пользу всему району, — делится опытом Александр Семенов. — Помимо того, что нам выделили средства на реализацию 5−6 проектов, все оборудование и мебель, закупленные для работы ресурсного центра, после завершения проекта будут переданы на безвозмездной основе Ходосовскому сельисполкому.

Все гладко только на бумаге

Может возникнуть такое радужное впечатление, что у активистов из Ходосов нет никаких сложностей. На самом же деле герой этого интервью просто не любит жаловаться.

— Конечно, возникают ситуации, когда «было гладко на бумаге, да забыли про овраги», — с грустинкой шутит Александр. — Регистрировать проекты сейчас в Ходосах стало гораздо проще, но сложности порой возникают из-за того, что все мы просто инициатива и официального статуса не имеем.

Однако в планах у местного лидера создать некоммерческую организацию, которая сможет привлекать для города новые проекты.

По мнению Александра Семенова, развитие третьего сектора для Ходосов всего лишь вопрос времени.

— Пока ты лежишь дома на диване и жалуешься, как плохо тебе живется или ругаешь власть, с тобой ничего не происходит, — резюмирует Александр. — Конечно, такие люди есть и в Ходосах, но я вижу, что активистов в нашем агрогородке становится все больше.