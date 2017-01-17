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Крещение в Витебске: когда взять в храмах воду и где окунуться

18.01.2017 10:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Крещение (Богоявление) — один из самых главных праздников у христиан, который традиционно празднуют 19 января. В этот день верующие вспоминают, как Спаситель принял крещение от Иоанна Богослова в реке Иордан.


Фото: Игорь Матвеев

В праздник Богоявления и накануне — в Крещенский сочельник — в храмах и на водоемах освящают воду. Праздничные богослужения 18 и 19 января пройдут во всех храмах Витебска. Каждый желающий сможет набрать здесь освященной воды.

Представляем расписание в некоторых церквях города:

Свято-Успенский кафедральный собор (ул. Крылова, 9):

18 января: 8.00 — царские часы, 9.00 — литургия, 17.00 — вечернее богослужение

19 января: 7.00, 10.00 — литургии, 8.00 — Великое водоосвящение

Свято-Троицкий Марков мужской монастырь (ул. Максима Горького, 84а):

18 января: 17.00 — вечернее богослужение

19 января: 0.00, 10.00 — литургии

Великое водоосвящение — после каждого богослужения.

Храм святого апостола Андрея Первозванного (Чкалова, 44а):

18 января: 8.00 — литургия, по окончании — Великое водоосвящение

19 января: 0.00, 9.00 — литургии, по завершении — Великое водоосвящение

Храм святого великомученика Георгия Победоносца (проспект Черняховского, 28/13):

18 января: 8.00 — литургия, после нее — освящение воды, 17.00 — литургия

19 января: 6.40, 8.40 — литургии.

Те, кто решит окунуться в воду, могут сделать это в следующих местах:

  • купель Казанской церкви при Марковом монастыре (ул. Максима Горького, 84а) — после 19.00 18 января;
  • купель храма святого апостола Луки на Юрьевой горе, ее еще называют родником Георгия Победоносца (ул. Орджоникидзе, 6) — в вечернее время 18 января;
  • купель храма священномученика Фаддея, более известна как родник Параскевы Пятницы (ул. 39-й Армии, 5) — с 8.00 18 января и до 23.00 19 января в любое время дня и ночи;
  • купель Свято-Вознесенской церкви (поселок Лужесно под Витебском, источник святого Серафима Саровского). 19 января в 8.00 в храме пройдет исповедь, в 9.00 — литургия, по завершении — Великое водоосвящение. Затем можно окунуться в купель.

Жители Витебска, которые хотят окунуться в прорубь, могут отправиться на озеро Бернское в деревне Вороны, возле детского православного лагеря «Дружба». Здесь верующих ждут вечером 18 января и в ночь с 18 на 19 января.

 
Теги: Витебск
 
 
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В праздник Богоявления и накануне - в Крещенский сочельник - в храмах и на водоемах освящают воду. Праздничные богослужения 18 и 19 января пройдут во всех храмах...

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