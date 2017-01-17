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Крещение в Витебске: когда взять в храмах воду и где окунуться
18.01.2017 10:52 — Новости Общества | Tut.by
Крещение (Богоявление) — один из самых главных праздников у христиан, который традиционно празднуют 19 января. В этот день верующие вспоминают, как Спаситель принял крещение от Иоанна Богослова в реке Иордан.
В праздник Богоявления и накануне — в Крещенский сочельник — в храмах и на водоемах освящают воду. Праздничные богослужения 18 и 19 января пройдут во всех храмах Витебска. Каждый желающий сможет набрать здесь освященной воды.
Представляем расписание в некоторых церквях города:
Свято-Успенский кафедральный собор (ул. Крылова, 9):
18 января: 8.00 — царские часы, 9.00 — литургия, 17.00 — вечернее богослужение
19 января: 7.00, 10.00 — литургии, 8.00 — Великое водоосвящение
Свято-Троицкий Марков мужской монастырь (ул. Максима Горького, 84а):
18 января: 17.00 — вечернее богослужение
19 января: 0.00, 10.00 — литургии
Великое водоосвящение — после каждого богослужения.
Храм святого апостола Андрея Первозванного (Чкалова, 44а):
18 января: 8.00 — литургия, по окончании — Великое водоосвящение
19 января: 0.00, 9.00 — литургии, по завершении — Великое водоосвящение
Храм святого великомученика Георгия Победоносца (проспект Черняховского, 28/13):
18 января: 8.00 — литургия, после нее — освящение воды, 17.00 — литургия
19 января: 6.40, 8.40 — литургии.
Те, кто решит окунуться в воду, могут сделать это в следующих местах:
Жители Витебска, которые хотят окунуться в прорубь, могут отправиться на озеро Бернское в деревне Вороны, возле детского православного лагеря «Дружба». Здесь верующих ждут вечером 18 января и в ночь с 18 на 19 января.
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В праздник Богоявления и накануне - в Крещенский сочельник - в храмах и на водоемах освящают воду. Праздничные богослужения 18 и 19 января пройдут во всех храмах...
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