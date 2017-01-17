МИНСК, 18 янв – Sputnik. Национальный исторический музей Беларуси требует извинений и оставляет за собой право подать в суд на телеканал ОНТ и политического обозревателя Алексея Михальченко для защиты чести, достоинства и деловой репутации музея, говорится в официальном письме к руководителю телеканала Григорию Киселю.



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Причиной обращения к руководству телеканала стала программа Алексея Михальченко "Как есть", которая вышла в эфир 14 января и была посвящена Музею современной белорусской государственности – филиалу Национального исторического музея Республики Беларусь.

"Там все факты были искажены, начиная от входной системы. То есть политический обозреватель не знает, что уже больше чем полтора года музей открыт для всех, единственно при себе надо иметь удостоверение личности и пройти через рамку металлоискателя. Так металлоискатели сейчас есть в любом учреждении, в том числе и на ОНТ", – заявил в интервью Sputnik директор Национального исторического музея Олег Рыжков.

Классический музей, а не пещера Али-Бабы

Михальченко заговорил о Музее современной белорусской государственности в контексте отмены въездных виз в Беларусь для граждан 80 иностранных государств. Основной посыл его программы был в том, что экспозиции музея не хватает интерактивности и оригинальных решений, что в нынешнем виде она похоже скорее на "пещеру Али-Бабы".



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Вместо манекена со "жданов", на котором экспонируется костюм Дарьи Домрачевой, по мнению журналиста, могла бы быть ее восковая фигура, а рядом с макетом БелАЗа имело бы смысл разместить колесо большегруза, которое производило бы на посетителей должный эффект и стало бы хорошей фотозоной.

Михальченко высказал мнение, что в Полоцком краеведческом музее туристам будет гораздо интереснее, чем в нынешней экспозиции столичного Музея современной белорусской государственности.

"Сравнивать эти музеи неуместно, потому что у них разные цели и концепции. Я могу точно также спросить у Михальченко, почему у него в программе не выступает Алла Пугачева или не поет Инна Афанасьева. Краеведческий музей Полоцка и музей государственности – это совершенно два разных учреждения", – заметил Рыжков.

Главная цель музея, по словам собеседника Sputnik, – собирать, сохранять и обрабатывать артефакты, а также знакомить с ними посетителей. Это классический музей, в котором неуместны интерактивности, подчеркнул директор исторического музея.

"И если первый документ, о котором говорит Михальченко, (Декларация о государственном суверенитете – Sputnik) был издан на обычной бумаге, то именно он отражает сущность того времени, показывает, в какой ситуации была страна. И украшать его цветочками или увеличивать на всю стену не имеет смысла. Артефакт должен отражать сущность того времени. У нас лежит точная копия того документа, даже цвет бумаги сохранен", – подчеркнул Рыжков.

Восковые фигуры оскорбительны

Восковые фигуры, по мнению Рыжкова, в экспозиции музея не только неуместны, но и оскорбительны.

"Меня бы, как живого человека, это оскорбило. Да, есть такое понятие как музей восковых фигур, но выставлять фигуру в каком-то официальном учреждении при живущих людях – мне кажется, это не корректно. Во всяком случае, я посещаю много музеев такого плана, рассказывающих о политической ситуации в стране, и нигде не встречал ни восковых фигур, ни завлекалок. Это должен быть строгий классический музей", – уточнил директор.

В Музее современной белорусской государственности практикуются встречи с живыми героями. Рыжков рассказал, что в залах, где размещена экспозиция, неоднократно проводились встречи с олимпийцами Дарьей Домрачевой и Антоном Кушниром.

Если не извинятся, будет суд

Копии письма с подробным изложением претензий к утверждениям, прозвучавшим в телеэфире ОНТ, руководство Национального исторического музея направило в Администрацию президента, Министерство информации и Министерство культуры.

В случае отказа Михальченко дать публичные извинения Национальный исторический музей оставляет за собой право обратиться в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации.

"Если извинений не будет, будем направлять материалы в суд – прежде всего для экономической компенсации. Потому что его заявления причиняют нам непрямой экономический урон", – подчеркнул Рыжков.

В прошлом году Музей современной белорусской государственности посетили около 40 тысяч человек. "Какой из такого же ранга музеев, в котором работают всего пять сотрудников, может похвастаться такой посещаемостью?" – задал вопрос директор музея.

На телеканале ОНТ подтвердили, что письмо получено, и пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.