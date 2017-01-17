О том, насколько безопасна для позвоночника йога, как предостеречь себя от боли в спине и как часто нужно делать массаж, рассказала Татьяна Чернуха, кандидат медицинских наук, заведующая неврологическим отделением № 3 РНПЦ неврологии и нейрохирургии.
«Женщине лучше не таскать что-то свыше 15−20 кг»
— Кто чаще всего становится пациентом врача-невролога?
— Как правило, это люди старше 40 лет. Хотя некоторые заболевания молодеют, и у 18−20-летних мы диагностируем, например, рассеянный склероз. Но чаще всего в Беларуси к врачам-неврологам обращаются с неврологическими проявлениями остеохондроза (изменениями позвонков и расположенных между ними межпозвонковых дисков. — Прим. TUT.BY) позвоночника и жалобами на боль в спине.
— Как изменились неврологические заболевания в Беларуси за последние 20 лет?
— Со временем у нас увеличилась продолжительность жизни, и соответственно стало больше пожилых пациентов. В итоге выросло количество сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсультов.
Болезнь Паркинсона тоже помолодела. Если раньше ею болели в 50−70 лет, то сейчас есть случаи и среди 35−40-летних. Но, возможно, это связано с лучшей и более раннее диагностикой.
— С жалобами на боль в спине и голове человек должен сразу идти к неврологу?
— Сначала нужно обратиться к участковому терапевту. Врач осмотрит пациента, выявит дополнительные симптомы и признаки заболеваний, назначит обследования. В первую очередь попросит сделать анализ крови и мочи, по показаниям — рентгенограмму позвоночника, УЗИ органов брюшной полости.
Нужно понимать, что боли в спине могут иметь самый разный характер. Например, их в том числе вызывает заболевание почек, у женщин — гинекологические проблемы.
— При какой боли в спине точно нужно идти к неврологу?
— Если это острая боль в позвоночнике, которая отдает в ногу или обе ноги, а при ходьбе развивается слабость или беспокоит онемение в стопе. Достаточно грозный сопутствующий симптом — задержка или учащенное мочеиспускание. Он возникает из-за поражения спинальных корешков и спинного мозга. В такой ситуации может понадобиться оперативное лечение.
— Как долго эти симптомы можно терпеть?
— Если у человека возникли слабость в ноге и нарушение мочеиспускания, то обращаться к врачу нужно в тот же день.
— Всегда ли боль в плече и руке — симптомы шейного остеохондроза?
— Нет. Боль в плече и руке бывает из-за напряжения в области мышц позвоночника, травм, заболеваний суставов.
— Почему возникает остеохондроз?
— Остеохондроз связан с вертикальным положением тела человека и возрастными изменениями. Его причинами может стать как наследственный фактор, так и сидячий образ жизни, лишний вес, травмы, чрезмерная физическая нагрузка с поднятием тяжестей. Я имею в виду работу грузчиков, профессиональных спортсменов, рабочих на конвейере, которые долгое время находятся в вынужденной позе и не могут сделать перерыв.
Боли в спине могут возникать не только из-за остеохондроза. Их причины также могут быть связаны с поражением межпозвонковых суставов и появляться вследствие длительной нагрузки на мышцы. Такие заболевания по международной классификации болезней называют «дорсопатией».
— С какого возраста человек должен заниматься профилактикой остеохондроза?
— Смолоду нужно во главу угла ставить здоровый образ жизни. Необходимо ходить в бассейн, спортивный зал, заниматься калланетикой (комплекс упражнений, направленных на сокращение и растяжение мышц. — Прим. TUT.BY) и пилатесом. Для позвоночника полезны спокойные физические нагрузки, без рывков.
— Смолоду — это с какого возраста конкретно?
— О том, что у вас может развиться остеохондроз, нужно думать с дошкольного возраста. Ребенка стоит научить правильно сидеть, чтобы не было сколиоза, привить ему любовь к спорту.
— Молодеет ли остеохондроз?
— Молодеет за счет того, что сейчас многие профессии связаны с сидячим образом жизни. Дети реже играют на улице и чаще — в компьютерные игры. Из-за малоподвижного образа жизни происходит недостаточное развитие мышечного корсета, позвоночник формируется неправильно. У человека может быть недостаточное количество мышечной массы, что в будущем приведет к ранним неврологическим нарушениям со стороны позвоночника.
— Грыжа является осложнением остеохондроза?
— Да. Грыжа может возникнуть и в момент травмы, при подъеме чрезмерной тяжести, допустим, штанги или тяжелой мебели.
— Сколько допустимо поднять женщине без вреда для здоровья?
— Женщине лучше не таскать что-то свыше 15−20 кг, а мужчине — свыше 30 кг.
«Дачникам нужно уделять время не только грядкам, но и своему здоровью»
— От пожилых людей в период дачного сезона можно услышать, что их мучает радикулит …
— В медицинском понимании радикулит или радикулопатия — состояние, при котором возникает раздражение или ущемление нервного корешка. Это достаточно выраженная стадия проявления остеохондроза. Она требует более длительного и активного лечения, чем тот же банальный прострел в спине, после которого боль может исчезнуть через пару часов. При радикулите боль отдает в ногу, могут возникнуть симптомы в виде отсутствия либо уменьшения рефлексов. Если при радикулите в стопе появилась слабость, то срочно нужно обратиться к врачу.
— Так что делать дачникам, чтобы не попасть к неврологу?
— Не стараться за один день переделать всю работу. Физическая нагрузка должна быть дозированной. Людям с проблемами со спиной нужно избегать длительного наклона вперед. Делать что-то стоит, сев на скамеечку или с использованием специальной техники. Нужно соблюдать баланс и уделять время не только грядкам, но и своему здоровью.
— Можно ли при боли в спине делать блокады (метод терапии, основанный на введении лекарства в место, отвечающее за формирование боли. — Прим. TUT.BY)?
— Это хороший метод лечения, который позволяет быстро помочь пациенту. Но для блокад должны быть определенные показания. Во время осмотра врач выявляет у пациента напряжение мышц, болевые точки, другие симптомы. Обследование необходимо для того, чтобы исключить случаи, когда требовать блокаду начнет человек, например, с почечной коликой. Ему не блокаду нужно делать, а срочно бежать к урологу.
Как правило, больному делают по две-три блокады. Врач подводит лекарство целенаправленно к проблемным зонам и с помощью инъекции снимает напряжение мышцы. Острая боль уходит, и человек быстрее выздоравливает. Лекарство может быть как иностранным, так и белорусским, при этом его, как и дозу, может подобрать только врач.
— Уступает ли белорусское лекарство иностранному?
— Мы пользуемся белорусским, и оно оказывает эффект.
— О чем может говорить то, что у человека в возрасте слегка за 30 лет зимой спина болит, а летом — нет?
— Это может быть связано с индивидуальной реакцией на холод или с тем, что зимой человек меньше двигается. Я бы такому человеку посоветовала сдать общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, сделать снимки позвоночника и обратиться за консультацией к врачу.
— Почему у одних возникает туннельный синдром, а у других — нет?
— Туннельные синдромы возникают при предрасположенности к ним и наборе веса. У женщин туннельный синдром врачи диагностируют чаще, чем у мужчин. Это связано с особенностями гормонального обмена. Если немеют руки, это может быть ущемление срединного нерва в области запястного канала. В этом случае нужно делать физиотерапевтические процедуры, направленные на проблемную зону, то есть на область запястий.
Бывают туннельные синдромы в ногах, грушевидной мышцы, то есть ягодичной. При синдроме грушевидной мышцы можно применять блокады и использовать медикаментозное лечение.
— А что может быть профилактикой туннельного синдрома?
— Контроль веса. Иногда полный человек может похудеть на десять килограмм, и проблема исчезнет.
«Позвоночник не любит резких и скручивающих движений»
— Сколько в день можно сидеть за компьютером без вреда для позвоночника?
— Взрослый может себе позволить и восемь, и девять часов. Но периодически нужно вставать, ходить, если есть проблемы со спиной, то, возможно, делать небольшой комплекс упражнений по две-три минуты: наклониться, повернуться.
— Какими должны быть офисные стулья, чтобы не было негативного воздействия на спину?
— Офисные стулья должны быть с регулировкой наклона спинки, высоты сиденья, по форме соответствовать изгибам позвоночника, с наличием валика в области поясницы. И желательно, чтобы компьютер стоял напротив глаз, а не в пол-оборота. Хорошо если есть привычка сидеть ровно и прямо, а не боком, ссутулившись.
— Что вы еще посоветуете офисным работникам в плане профилактики?
— Два-три раза в неделю обязательно заниматься спортом. Ведь то, что человек вышел из офиса, сел в машину, приехал домой и лег у телевизора, организм не прощает.
Есть другая крайность. Если вы 10−15 лет ничем не занимались, пришли в спортзал, что-то резко потягали. В таком случае могут возникнуть проблемы со спиной. К занятиям спортом нужно подходить планомерно и дозированно, можно обратится за помощью к инструктору.
Часто можно услышать, что, мол, на занятия спортом нет ни времени, ни денег. А разве проблема надеть шорты, обуть кроссовки, выйти и побегать полчасика?
Если у вас обострение и выраженная боль в спине, то пробежка однозначно состояние ухудшит. Тогда лучше посоветоваться с врачом насчет того, какая физическая нагрузка для позвоночника будет адекватной. В качестве альтернативы можно позаниматься лечебной физкультурой с инструктором в поликлинике.
— Как вы относитесь к мануальной терапии?
— Мануальную терапию должен проводить сертифицированный специалист, прошедший обучающий курс по соответствующей специальности. Не самоучка, знахарь или кто-то еще… Также мануальному терапевту нужно предоставить результаты обследования позвоночника, чтобы он видел, с чем имеет дело. При некоторых болевых синдромах мануальная терапия помогает, но при больших грыжах диска — нет.
— Насколько эффективны ортопедические матрасы для сна?
— Для позвоночника очень важно, на чем мы спим. Если в гостях поспать на неудобном диване, утром бывает встаешь и чувствуешь: что-то не то. Лучше всего выбрать ортопедический матрас средней жесткости. Для позвоночника это — благо.
— А какой должна быть подушка?
— Подушка должна быть невысокой. Людям с болями в шее оптимальнее всего спать на ортопедических подушках с двумя валиками и углублением.
— Как часто нужно делать массаж человеку, который не жалуется на боли в спине?
— Два раза в год независимо от сезона. Тем, у кого есть неврологические проблемы, массаж можно делать чаще. Курс массажа должен состоять из пяти-десяти сеансов. Но в любом случае, чтобы поддерживать мышцы и связки в форме, нужно заниматься спортом.
— Вы говорили про пилатес и калланетику, а как вы к йоге относитесь?
— Если человек здоров и он в хорошей физической форме, то, пожалуйста, можно заниматься, чем нравится. Но если у него хроническое заболевание, стойкий болевой синдром, то можно сходить на сеанс йоги и вернуться к неврологу с обострением. Если есть сомнения, то лучше лишний раз посоветоваться с врачом. Позвоночник не любит резких и скручивающих движений, поэтому во время занятий йогой, каких-то видов движений можно избегать.
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