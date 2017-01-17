О том, насколько безопасна для позвоночника йога, как предостеречь себя от боли в спине и как часто нужно делать массаж, рассказала Татьяна Чернуха, кандидат медицинских наук, заведующая неврологическим отделением № 3 РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

«Женщине лучше не таскать что-то свыше 15−20 кг»

— Кто чаще всего становится пациентом врача-невролога?

— Как правило, это люди старше 40 лет. Хотя некоторые заболевания молодеют, и у 18−20-летних мы диагностируем, например, рассеянный склероз. Но чаще всего в Беларуси к врачам-неврологам обращаются с неврологическими проявлениями остеохондроза (изменениями позвонков и расположенных между ними межпозвонковых дисков. — Прим. TUT.BY) позвоночника и жалобами на боль в спине.



Татьяна Чернуха, кандидат медицинских наук, заведующая неврологическим отделением № 3 РНПЦ неврологии и нейрохирургии

— Как изменились неврологические заболевания в Беларуси за последние 20 лет?

— Со временем у нас увеличилась продолжительность жизни, и соответственно стало больше пожилых пациентов. В итоге выросло количество сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсультов.

Болезнь Паркинсона тоже помолодела. Если раньше ею болели в 50−70 лет, то сейчас есть случаи и среди 35−40-летних. Но, возможно, это связано с лучшей и более раннее диагностикой.

— С жалобами на боль в спине и голове человек должен сразу идти к неврологу?

— Сначала нужно обратиться к участковому терапевту. Врач осмотрит пациента, выявит дополнительные симптомы и признаки заболеваний, назначит обследования. В первую очередь попросит сделать анализ крови и мочи, по показаниям — рентгенограмму позвоночника, УЗИ органов брюшной полости.

Нужно понимать, что боли в спине могут иметь самый разный характер. Например, их в том числе вызывает заболевание почек, у женщин — гинекологические проблемы.

— При какой боли в спине точно нужно идти к неврологу?

— Если это острая боль в позвоночнике, которая отдает в ногу или обе ноги, а при ходьбе развивается слабость или беспокоит онемение в стопе. Достаточно грозный сопутствующий симптом — задержка или учащенное мочеиспускание. Он возникает из-за поражения спинальных корешков и спинного мозга. В такой ситуации может понадобиться оперативное лечение.





— Как долго эти симптомы можно терпеть?

— Если у человека возникли слабость в ноге и нарушение мочеиспускания, то обращаться к врачу нужно в тот же день.

— Всегда ли боль в плече и руке — симптомы шейного остеохондроза?

— Нет. Боль в плече и руке бывает из-за напряжения в области мышц позвоночника, травм, заболеваний суставов.

— Почему возникает остеохондроз?

— Остеохондроз связан с вертикальным положением тела человека и возрастными изменениями. Его причинами может стать как наследственный фактор, так и сидячий образ жизни, лишний вес, травмы, чрезмерная физическая нагрузка с поднятием тяжестей. Я имею в виду работу грузчиков, профессиональных спортсменов, рабочих на конвейере, которые долгое время находятся в вынужденной позе и не могут сделать перерыв.

Боли в спине могут возникать не только из-за остеохондроза. Их причины также могут быть связаны с поражением межпозвонковых суставов и появляться вследствие длительной нагрузки на мышцы. Такие заболевания по международной классификации болезней называют «дорсопатией».





— С какого возраста человек должен заниматься профилактикой остеохондроза?

— Смолоду нужно во главу угла ставить здоровый образ жизни. Необходимо ходить в бассейн, спортивный зал, заниматься калланетикой (комплекс упражнений, направленных на сокращение и растяжение мышц. — Прим. TUT.BY) и пилатесом. Для позвоночника полезны спокойные физические нагрузки, без рывков.

— Смолоду — это с какого возраста конкретно?

— О том, что у вас может развиться остеохондроз, нужно думать с дошкольного возраста. Ребенка стоит научить правильно сидеть, чтобы не было сколиоза, привить ему любовь к спорту.

— Молодеет ли остеохондроз?

— Молодеет за счет того, что сейчас многие профессии связаны с сидячим образом жизни. Дети реже играют на улице и чаще — в компьютерные игры. Из-за малоподвижного образа жизни происходит недостаточное развитие мышечного корсета, позвоночник формируется неправильно. У человека может быть недостаточное количество мышечной массы, что в будущем приведет к ранним неврологическим нарушениям со стороны позвоночника.

— Грыжа является осложнением остеохондроза?

— Да. Грыжа может возникнуть и в момент травмы, при подъеме чрезмерной тяжести, допустим, штанги или тяжелой мебели.





— Сколько допустимо поднять женщине без вреда для здоровья?

— Женщине лучше не таскать что-то свыше 15−20 кг, а мужчине — свыше 30 кг.

«Дачникам нужно уделять время не только грядкам, но и своему здоровью»

— От пожилых людей в период дачного сезона можно услышать, что их мучает радикулит …

— В медицинском понимании радикулит или радикулопатия — состояние, при котором возникает раздражение или ущемление нервного корешка. Это достаточно выраженная стадия проявления остеохондроза. Она требует более длительного и активного лечения, чем тот же банальный прострел в спине, после которого боль может исчезнуть через пару часов. При радикулите боль отдает в ногу, могут возникнуть симптомы в виде отсутствия либо уменьшения рефлексов. Если при радикулите в стопе появилась слабость, то срочно нужно обратиться к врачу.





— Так что делать дачникам, чтобы не попасть к неврологу?

— Не стараться за один день переделать всю работу. Физическая нагрузка должна быть дозированной. Людям с проблемами со спиной нужно избегать длительного наклона вперед. Делать что-то стоит, сев на скамеечку или с использованием специальной техники. Нужно соблюдать баланс и уделять время не только грядкам, но и своему здоровью.

— Можно ли при боли в спине делать блокады (метод терапии, основанный на введении лекарства в место, отвечающее за формирование боли. — Прим. TUT.BY)?

— Это хороший метод лечения, который позволяет быстро помочь пациенту. Но для блокад должны быть определенные показания. Во время осмотра врач выявляет у пациента напряжение мышц, болевые точки, другие симптомы. Обследование необходимо для того, чтобы исключить случаи, когда требовать блокаду начнет человек, например, с почечной коликой. Ему не блокаду нужно делать, а срочно бежать к урологу.

Как правило, больному делают по две-три блокады. Врач подводит лекарство целенаправленно к проблемным зонам и с помощью инъекции снимает напряжение мышцы. Острая боль уходит, и человек быстрее выздоравливает. Лекарство может быть как иностранным, так и белорусским, при этом его, как и дозу, может подобрать только врач.

— Уступает ли белорусское лекарство иностранному?

— Мы пользуемся белорусским, и оно оказывает эффект.





— О чем может говорить то, что у человека в возрасте слегка за 30 лет зимой спина болит, а летом — нет?

— Это может быть связано с индивидуальной реакцией на холод или с тем, что зимой человек меньше двигается. Я бы такому человеку посоветовала сдать общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, сделать снимки позвоночника и обратиться за консультацией к врачу.

— Почему у одних возникает туннельный синдром, а у других — нет?

— Туннельные синдромы возникают при предрасположенности к ним и наборе веса. У женщин туннельный синдром врачи диагностируют чаще, чем у мужчин. Это связано с особенностями гормонального обмена. Если немеют руки, это может быть ущемление срединного нерва в области запястного канала. В этом случае нужно делать физиотерапевтические процедуры, направленные на проблемную зону, то есть на область запястий.

Бывают туннельные синдромы в ногах, грушевидной мышцы, то есть ягодичной. При синдроме грушевидной мышцы можно применять блокады и использовать медикаментозное лечение.

— А что может быть профилактикой туннельного синдрома?

— Контроль веса. Иногда полный человек может похудеть на десять килограмм, и проблема исчезнет.

«Позвоночник не любит резких и скручивающих движений»

— Сколько в день можно сидеть за компьютером без вреда для позвоночника?

— Взрослый может себе позволить и восемь, и девять часов. Но периодически нужно вставать, ходить, если есть проблемы со спиной, то, возможно, делать небольшой комплекс упражнений по две-три минуты: наклониться, повернуться.





— Какими должны быть офисные стулья, чтобы не было негативного воздействия на спину?

— Офисные стулья должны быть с регулировкой наклона спинки, высоты сиденья, по форме соответствовать изгибам позвоночника, с наличием валика в области поясницы. И желательно, чтобы компьютер стоял напротив глаз, а не в пол-оборота. Хорошо если есть привычка сидеть ровно и прямо, а не боком, ссутулившись.

— Что вы еще посоветуете офисным работникам в плане профилактики?

— Два-три раза в неделю обязательно заниматься спортом. Ведь то, что человек вышел из офиса, сел в машину, приехал домой и лег у телевизора, организм не прощает.

Есть другая крайность. Если вы 10−15 лет ничем не занимались, пришли в спортзал, что-то резко потягали. В таком случае могут возникнуть проблемы со спиной. К занятиям спортом нужно подходить планомерно и дозированно, можно обратится за помощью к инструктору.

Часто можно услышать, что, мол, на занятия спортом нет ни времени, ни денег. А разве проблема надеть шорты, обуть кроссовки, выйти и побегать полчасика?

Если у вас обострение и выраженная боль в спине, то пробежка однозначно состояние ухудшит. Тогда лучше посоветоваться с врачом насчет того, какая физическая нагрузка для позвоночника будет адекватной. В качестве альтернативы можно позаниматься лечебной физкультурой с инструктором в поликлинике.





— Как вы относитесь к мануальной терапии?

— Мануальную терапию должен проводить сертифицированный специалист, прошедший обучающий курс по соответствующей специальности. Не самоучка, знахарь или кто-то еще… Также мануальному терапевту нужно предоставить результаты обследования позвоночника, чтобы он видел, с чем имеет дело. При некоторых болевых синдромах мануальная терапия помогает, но при больших грыжах диска — нет.

— Насколько эффективны ортопедические матрасы для сна?

— Для позвоночника очень важно, на чем мы спим. Если в гостях поспать на неудобном диване, утром бывает встаешь и чувствуешь: что-то не то. Лучше всего выбрать ортопедический матрас средней жесткости. Для позвоночника это — благо.

— А какой должна быть подушка?

— Подушка должна быть невысокой. Людям с болями в шее оптимальнее всего спать на ортопедических подушках с двумя валиками и углублением.

— Как часто нужно делать массаж человеку, который не жалуется на боли в спине?

— Два раза в год независимо от сезона. Тем, у кого есть неврологические проблемы, массаж можно делать чаще. Курс массажа должен состоять из пяти-десяти сеансов. Но в любом случае, чтобы поддерживать мышцы и связки в форме, нужно заниматься спортом.





— Вы говорили про пилатес и калланетику, а как вы к йоге относитесь?

— Если человек здоров и он в хорошей физической форме, то, пожалуйста, можно заниматься, чем нравится. Но если у него хроническое заболевание, стойкий болевой синдром, то можно сходить на сеанс йоги и вернуться к неврологу с обострением. Если есть сомнения, то лучше лишний раз посоветоваться с врачом. Позвоночник не любит резких и скручивающих движений, поэтому во время занятий йогой, каких-то видов движений можно избегать.