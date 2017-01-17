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Более 320 человек осуждены в Беларуси в 2016-м за распространение порно

18.01.2017 12:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Более 320 человек были осуждены в 2016 году в Беларуси за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера, сообщили Sputnik в пресс-службе Верховного суда Беларуси.

Более 320 человек осуждены в Беларуси в 2016-м за распространение порно
© flickr.com/ Andrew Perry
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"Из них по части 1 статьи 343 УК (Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования – Sputnik) осуждено восемь лиц. В том числе  трое – к наказанию в виде общественных работ, один – к штрафу, двое – к аресту. Еще к одному применена отсрочка исполнения наказания, одному – условное неприменение наказания", – рассказала пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова.

По ч. 2 ст. 343 УК, которая предусматривает наказание за те же действия, совершенные группой лиц или с использованием интернета, осуждено 313 лиц, почти половине из них – 152 лицам – назначили условное неприменение наказания, еще 125 человек получили отсрочку исполнения.

Реальные сроки – в виде лишения свободы от года до пяти лет – суды назначили 30 лицам. Двое белорусов получили наказание в виде ограничения свободы, еще к двум применили меры воспитательного характера, а одному – исправительные работы. 

По словам Лясковой, за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетних  в 2016 году осуждено 19 лиц и только двум из них назначено наказание в виде лишения свободы (на срок от двух до трех лет), одному – условное неприменение наказания. Остальные 16 получили отсрочки исполнения. 

По информации представителя ВС, в 2015 году за указанные преступления были наказаны 225 лиц.

 
Теги: Минск
 
 
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Около 20 человек были наказаны за изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних; общее количество осужденных по...

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