Завершено расследование уголовного дела в отношении трех работников Могилевского областного спортклуба «Спартак» Федерации профсоюзов Беларуси. Ущерб от хищений и злоупотреблений служебными полномочиями оценивают в более чем 100 тысяч рублей (около 50 тысяч долларов по актуальному курсу). Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Могилевской области.

Фигуранты дела — главный бухгалтер, еще один главбух централизованной бухгалтерии, а также ведущий специалист.

Как полагает следствие, в период с января 2012 по февраль 2015 года обвиняемые, вступив в преступный сговор, вносили ложные данные о якобы выполненных самим учреждением и подчиненными ему спортивными школами «доведенных планов».

Все это стало основанием для выплаты премий на общую сумму более 16 тысяч рублей. Деньгами предполагаемые соучастники преступления распорядились по своему усмотрению. Такие же премии получили еще семь человек, «неосведомленных о совершаемом преступлении». Вместе с этим были сделаны обязательные выплаты в бюджет государства (фонд соцзащиты, страховую). Таким образом, ущерб составил больше 70 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемые заключали фиктивные договора подряда со своими близкими родственниками на выполнение работ по обслуживанию зданий. Работы не выполнялись, а деньги выплачивали. Так «утекло» еще 16 тысяч рублей.

В итоге следователи оценили общий ущерб в более чем 100 тысяч рублей. На имущество обвиняемых наложен арест. Сами граждане заключены под стражу, рассказала официальный представитель УСК по области Оксана Соленюк.

Фигурантам предъявлено окончательное обвинение по ч. 3 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере) и ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия).

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2014 года бухгалтерию клуба проверил КГБ. Были вскрыты финансовые злоупотребления. Тогда причининенный ущерб спортивным школам клуба оценивали в 4 млрд рублей «старыми» (примерно 200 тысяч долларов по актуальному курсу). И вскоре руководство клуба «Спартак» уволило четырех директоров городских спортивных школ, усмотрев в их действиях нанесение материального ущерба — хотя не все были с этим согласны .