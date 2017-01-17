С ноября 2016 года от переохлаждения в Беларуси погибли четыре человека. Эту информацию уточнили в Министерстве здравоохранения. Напомним, 17 января на пресс-конференции речь шла о 47 случаях замерзания со смертельным исходом с 9 декабря 2016 года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Также в ведомстве пояснили, что с ноября 2016 года 47 человек действительно нашли умершими вне жилья. Но не во всех этих ситуациях смерть может быть связана с переохлаждением: пока судебные медики такую причину констатировали только в четырех случаях.

«Практически у всех погибших имелись заболевания, которые могли стать причиной неблагоприятного исхода. В таких случаях причину смерти устанавливает служба судебно-медицинских экспертиз. В некоторых случаях при проведении определенных исследований установление окончательного диагноза может занимать до двух месяцев. Причины смерти могут быть самые разные: от переохлаждения и травм, до обострения хронических заболеваний, внезапной остановки сердца и травм криминального характера», — сообщается в пресс-релизе Минздрава.

Напомним, что ежегодно в Беларуси Минздрав совместно с Минтруда, МЧС, МВД, Минобразования, Красным Крестом и местными органами власти проводит предупредительные мероприятия по недопущению гибели людей от внешних причин. За последние пять лет такая смертность снизилась почти на 40%, что составило около пяти тысяч человек. По предварительным данным, в 2016 году гибель от всех внешних причин снизилась еще на 11%: при ДТП — на 24,5%, падения с высоты — на 17%, на пожарах — около 15%, утоплений — на 4,5%.