МИНСК, 18 янв – Sputnik. Только в четырех из 47 случаев, когда люди были найдены умершими вне дома, судебные медики подтвердили причину смерти – общее переохлаждение, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения.



© Sputnik / Виктор Толочко Житель Щучинского района замерз на дороге

"С ноября 2016 года по всей стране зарегистрировано 47 случаев, когда люди были найдены умершими вне жилых помещений. Практически у всех погибших имелись заболевания, которые могли стать причиной неблагоприятного исхода. В таких случаях причину смерти устанавливает служба судебно-медицинских экспертиз", – говорится в заявлении пресс-службы.

Причины смерти могут быть самые разные: от переохлаждения и травм, до обострения хронических заболеваний, внезапной остановки сердца и травм криминального характера.

К тому же, установление окончательного диагноза в некоторых случаях – при необходимости проведения определенных исследований – может занимать до двух месяцев. Поэтому пока судебные медики установили причину смерти "общее переохлаждение" в 2017 году только в четырех случаях.

В Минздраве напомнили, что медики совместно со специалистами Минтруда, МЧС, МВД, Минобразования, организациями Красного Креста, местными органами власти проводят предупредительные мероприятия по недопущению гибели людей от внешних причин. Подобная работа позволила снизить смертность от таких факторов за последние пять лет почти на 40%.

По предварительным данным, в 2016 году снижение гибели от всех внешних причин также сократилось на 11%, в том числе при ДТП – на 24,5%, падения с высоты – на 17%, на пожарах – около 15%,инцидентах на воде – на 4,5%.

После завершения периода низких температур Минздрав совместно со специалистами других ведомств проанализирует окончательную информацию по переохлаждениям, для того чтобы выработать дополнительные меры по защите населения.