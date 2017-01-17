На днях в социальных сетях появилась информация о том, что карта, на которую поступали средства для лечения двухлетнего Дмитрия Киричуна , заблокирована по техническим причинам. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается милиция.



Фото: vk.com/kirichundima

«Что именно произошло и куда ушли пожертвования на лечение Димы мы пока не знаем. Сейчас этим расследованием занимается милиция совместно с отделом безопасности банка. Украденная сумма эквивалентна около 1000 €. Писать об этом очень больно, даже в голове не укладывается, как можно красть у больного малыша… Красть шанс на жизнь! Родители Димы просто в шоке от произошедшего», — сообщалось в группе «Нужна помощь. Киричун Дмитрий. Нейробластома» в социальной сети Вконтакте.

Родственники малыша подтвердили TUT.BY данную информацию. На данный момент карт-счет заблокирован, средства на него не принимаются. В УВД Брестского облисполкома пояснили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По состоянию на 13 января текущего года на лечение Дмитрия Киричуна собрано 103 394,59 евро. В общей сложности родителям необходимо собрать 150 тысяч евро. Эти средства будут направлены на оплату проведения иммунотерапии в Университетском медицинском комплексе города Грайфсвальда, Германия.

Действующие реквизиты для помощи Дмитрию Киричуну можно найти по ссылке . Полная информация о мальчике с медицинскими документами размещена в его группе в соцсетях.

Напомним, карт-счет АСБ «Беларусбанк» 4355 1900 5548 5687 на имя Виталия Киричуна заблокирован.