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В Беларуси придумали уникальное устройство для предотвращения терактов
18.01.2017 12:08 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Эксперты Университета гражданской защиты МЧС Беларуси разработали уникальный мобильный технический комплекс, предназначенный для предотвращения
По ее словам, гашение взрывной волны происходит за счет рассеивания энергии взрыва в жидкости, которая находится в комплексе.
В том случае, если мощность взрывного устройства будет такой сильной, что приподнимет защитный колпак, то у него предусмотрена специальная «юбка». Она автоматически опустится и направит осколки вниз - опасные последствия для людей будут минимизированы, добавила Пасовец.
Как отмечается, подобных разработок ни в Беларуси, ни за рубежом нет, а имеющиеся устройства для минимизации последствий взрыва - «очень тяжелые контейнеры», которые не профессионалу использовать достаточно сложно.
Разработчики комплекса отметили, что их изобретение при обнаружении подозрительного предмета сможет применить любой сотрудник какого-либо промышленного предприятия. Это позволит выиграть время и увести людей из зоны поражения взрывчатки.
Разработка белорусских ученых уже запатентована.
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Мобильный технический комплекс выглядит как усеченный конус. Устройство не имеет аналогов в мире и удобно в применении не только профессионалами.
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