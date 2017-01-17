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В Беларуси придумали уникальное устройство для предотвращения терактов

18.01.2017 12:08 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Эксперты Университета гражданской защиты МЧС Беларуси разработали уникальный мобильный технический комплекс, предназначенный для предотвращения терактов в местах массового пребывания людей, пишет газета «СБ.Беларусь сегодня».

«Комплекс выглядит как усеченный конус с нижним диаметром около метра - им можно накрыть предмет размером со спортивную сумку. У него двойные стенки, между ними полость. Есть входной клапан, к которому присоединяется пожарный рукав, … и пространство между стенками заполняется водой. От этого конус, который планируется делать из очень легкого и прочного материала - кевлара, приобретает вес», - рассказала об изобретении доцент кафедры организации службы, надзора и правового обеспечения университета Елена Пасовец.

По ее словам, гашение взрывной волны происходит за счет рассеивания энергии взрыва в жидкости, которая находится в комплексе.

В том случае, если мощность взрывного устройства будет такой сильной, что приподнимет защитный колпак, то у него предусмотрена специальная «юбка». Она автоматически опустится и направит осколки вниз - опасные последствия для людей будут минимизированы, добавила Пасовец.

«Кроме того, конус будет оснащен радиоблокатором, который не даст пройти сигналу, активирующему взрывное устройство, и верхним отверстием - через него при помощи специальных приспособлений спецслужбы смогут изучить и при необходимости обезвредить опасный предмет, - подчеркнула эксперт.

Как отмечается, подобных разработок ни в Беларуси, ни за рубежом нет, а имеющиеся устройства для минимизации последствий взрыва - «очень тяжелые контейнеры», которые не профессионалу использовать достаточно сложно.

Разработчики комплекса отметили, что их изобретение при обнаружении подозрительного предмета сможет применить любой сотрудник какого-либо промышленного предприятия. Это позволит выиграть время и увести людей из зоны поражения взрывчатки.

Разработка белорусских ученых уже запатентована.

 
 
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Мобильный технический комплекс выглядит как усеченный конус. Устройство не имеет аналогов в мире и удобно в применении не только профессионалами.

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