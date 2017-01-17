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В Беларуси растет число осужденных за преступления, связанные с изготовлением и распространением порнографии
18.01.2017 13:13 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 18 января. В Беларуси в 2016 году за преступления, связанные с изготовлением и распространением порнографических материалов или предметов порнографического характера (ст. 343 УК), с изображением несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 343-1 УК), осуждено 340 человек. В 2015 году — 225. Такую информацию обнародовала 18 января пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.
В данную статистику не входят случаи, когда эти статьи идут в совокупности с иными.
По информации ВС, за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера (ст. 343 УК) в 2016 году было осуждено 321 лицо. Из них по ч. 1 ст. 343 УК — 8. Из них три — к наказанию в виде общественных работ, один — к штрафу, два — к аресту. К одному осужденному применена отсрочка исполнения наказания, еще к одному — условное неприменение наказания.
По ч. 2 ст. 343 УК осуждено 313 человек. Из них к 152 применено условное неприменение наказания, к 125 применена отсрочка исполнения наказания. 30 лицам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до пяти лет. Двум осужденным назначено наказание в виде ограничения свободы, к двум применены меры воспитательного характера. Одному осужденному назначено наказание в виде исправительных работ, еще одному — штраф.
За изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 343-1 УК) в 2016 году было осуждено 19 лиц. Из них к 16 применена отсрочка исполнения наказания. Двум осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 3 лет. К одному применено условное неприменение наказания.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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В Беларуси растет число осужденных за преступления, связанные с изготовлением и распространением порнографии
Минск, 18 января. В Беларуси в 2016 году за преступления, связанные с изготовлением и распространением порнографических материалов или предметов порнографического...
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