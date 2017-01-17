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К профессиональному празднику МЧС Беларуси представило имиджевый ролик
18.01.2017 13:19 — Новости Общества | Tut.by
19 января в Беларуси отмечается День спасателя. В преддверии профессионального праздника МЧС представило имиджевый ролик «Прожить одну жизнь — спасти тысячи!». Продолжительность не больше минуты — но до мурашек.
«Спасатели — это люди, которые не понаслышке знают цену человеческой жизни и каждый день честно и добросовестно выполняют свой долг. С праздником, уважаемые коллеги!» —
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19 января в Беларуси отмечается День спасателя.
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