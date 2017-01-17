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Суд рассмотрит дело мужчины, утопившего тело убитой им экс-супруги
18.01.2017 13:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Уголовное дело в отношении жителя Минска, убившего бывшую супругу три года назад, поступило в суд Партизанского района столицы, сообщила Sputnik помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.
Минчанка Людмила Тиханкова пропала в мае 2013 года. Спустя несколько лет ее тело
"В суд Партизанского района Минска поступило уголовное дело по обвинению Т. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК Республики Беларусь", — рассказала Шильвян.
Она добавила, что о дате и времени судебного разбирательства будет сообщено дополнительно.
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