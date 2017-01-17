МИНСК, 18 янв — Sputnik. Уголовное дело в отношении жителя Минска, убившего бывшую супругу три года назад, поступило в суд Партизанского района столицы, сообщила Sputnik помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Минчанка Людмила Тиханкова пропала в мае 2013 года. Спустя несколько лет ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в Вилейском водохранилище . По подозрению в совершении преступления был задержан бывший муж убитой . Позже он сознался в убийстве .

"В суд Партизанского района Минска поступило уголовное дело по обвинению Т. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК Республики Беларусь", — рассказала Шильвян.

Она добавила, что о дате и времени судебного разбирательства будет сообщено дополнительно.