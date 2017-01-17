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Дело об убийстве минчанки, труп которой более трех лет назад был затоплен в Вилейском водохранилище, будет слушать суд Партизанского района Минска
18.01.2017 13:26 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 18 января. В суд Партизанского района Минска поступило уголовное дело об убийстве минчанки, труп которой более трех лет назад был затоплен в Вилейском водохранилище. Об этом БелаПАН сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.
Дата рассмотрения дела пока не определена.
Как БелаПАН сообщал ранее, труп женщины был обнаружен в акватории Вилейского водохранилища 30 сентября 2016 года.
По информации следствия, по подозрению в совершении убийства жительницы Минска 1974 года рождения, считавшейся без вести пропавшей с мая 2013 года, был задержан ее бывший супруг, минчанин 1971 года рождения. В ходе допросов и других следственных действий задержанный под тяжестью предъявленных ему доказательств, собранных следствием, сознался в совершении преступления.
Установлено, что решение мужчины об убийстве возникло спонтанно. В начале мая 2013 года потерпевшая пришла в арендуемый мужчиной гараж в Минске. В ходе ссоры, возникшей между бывшими супругами на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый ударил женщину металлическим предметом по голове, а затем задушил веревкой. Чтобы скрыть следы преступления, он поместил тело в сумку и на автомобиле вывез в лесной массив в Червенский район. Спустя месяц мужчина перевез сумку с трупом на Вилейское водохранилище, где утопил.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по признаку состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК (убийство).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Дело об убийстве минчанки, труп которой более трех лет назад был затоплен в Вилейском водохранилище, будет слушать суд Партизанского района Минска
Минск, 18 января. В суд Партизанского района Минска поступило уголовное дело об убийстве минчанки, труп которой более трех лет назад был затоплен в Вилейском...
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