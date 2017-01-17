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После драки из-за расчищенного парковочного места минчанину ампутировали орган в паховой области
18.01.2017 14:11 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 18 января. Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска задержан 33-летний минчанин, который причинил тяжкое телесное повреждение своему соседу из-за парковочного места во дворе дома по улице Авангардной.
Как рассказал начальник отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Юрий Арловский, конфликт между мужчинами произошел 5 января. Поводом стало расчищенное для машины место. Так, мужчина, которому в этом году исполнится 50 лет, во дворе своего дома расчистил парковочное место для машины супруги, которая должна была вскоре вернуться с работы. Пока он относил лопату, на это место свой автомобиль припарковал сосед. Расчистивший место попросил переставить автомобиль, но тот отказался. Завязалась драка, в результате которой 33-летний мужчина нанес своему оппоненту удар в пах и в голову, в область глаза.
В результате полученных ударов потерпевший был госпитализирован в больницу, где ему произвели ампутацию органа в паховой области.
Оперативниками Партизанского РУВД 33-летний минчанин задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 155 УК (причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до двух лет.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 18 января. Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска задержан 33-летний минчанин, который причинил тяжкое телесное повреждение своему...
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