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После драки из-за расчищенного парковочного места минчанину ампутировали орган в паховой области

18.01.2017 14:11 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 18 января. Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска задержан 33-летний минчанин, который причинил тяжкое телесное повреждение своему соседу из-за парковочного места во дворе дома по улице Авангардной.

Как рассказал начальник отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Юрий Арловский, конфликт между мужчинами произошел 5 января. Поводом стало расчищенное для машины место. Так, мужчина, которому в этом году исполнится 50 лет, во дворе своего дома расчистил парковочное место для машины супруги, которая должна была вскоре вернуться с работы. Пока он относил лопату, на это место свой автомобиль припарковал сосед. Расчистивший место попросил переставить автомобиль, но тот отказался. Завязалась драка, в результате которой 33-летний мужчина нанес своему оппоненту удар в пах и в голову, в область глаза.

В результате полученных ударов потерпевший был госпитализирован в больницу, где ему произвели ампутацию органа в паховой области.

Оперативниками Партизанского РУВД 33-летний минчанин задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 155 УК (причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до двух лет.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 января. Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска задержан 33-летний минчанин, который причинил тяжкое телесное повреждение своему...

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