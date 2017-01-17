Жители Городокского района Беларуси не дали замерзнуть рысенку. Обессиленная лесная кошка пришла в деревню. Сейчас за жизнь краснокнижного животного борются в Витебском зоопарке, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Дашенко.

Теперь маленький рысенок в безопасности, он живет в кабинете директора зоопарка, хищнику делают уколы, дают пить из шприца.

«У этой маленькой рыси опыта выживания зимой нет. Наша задача - сделать так, чтобы она не умерла в первые сутки», - пояснила директор Витебского зоопарка Ирина Орлова.

Еще недавно эта лесная кошка была на грани гибели. Ночью она случайно забрела в деревню, во двор к Людмиле Короткой. В темноте женщина не сразу поняла - то ли собака, то ли соседский кот. По кисточкам на ушах узнала краснокнижного хищника.

«Я к брату побежала, говорю ему, у меня рысенок на дворе, давай будем спасать», - говорит жительница деревни Веремеевки.

На помощь вызвали инспекторов природоохраны. Рысенок не рычал и почти не мог передвигаться. Скорее всего, он попал под машину. Животное решили перевезти в областной центр на заднем сиденье автомобиля. Теперь ветеринары надеются его выходить и вновь выпустить на волю.