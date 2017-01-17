МИНСК, 18 янв — Sputnik. Милиция проверит сообщения социальных сетей и средств массовой информации о стриминге молодым гомельчанином видео с участием обнаженных девушек, сообщили в среду в УВД Гомеля.

Молодой гомельчанин вел прямые трансляции ("стримы" — Sputnik) на YouTube, в которых предлагал девушкам раздеваться через Skype. На этот факт обратили внимание другие блогеры — они и опубликовали всю правду о "секрете" его популярности.

Как стало известно в среду, УВД проверит распространившуюся утром информацию и даст ей соответствующую оценку. Если его видео будут признаны порнографией, молодого человека может ждать наказание. Также некоторые блогеры сообщают о том, что часть его моделей — несовершеннолетние.

Сам 18-летний житель Гомеля пока никак не комментировал скандал вокруг своего блога.

Как напоминали ранее правоохранительные органы, даже "лайк" и размещение у себя на странице откровенного видео может попасть под статью о распространении порнографии.