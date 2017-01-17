МИНСК, 18 янв – Sputnik. Известный американский киноактер Джек Николсон решил уйти из кинематографа, сообщили в среду мировые СМИ.



© Фото: из личного архива автора "Невеста": российские киношники научились пугать

Ажиотаж вокруг ухода исполнителя многих ролей в культовых голливудских фильмах возник из-за таблоида The Sun – в интервью изданию друг Николсона Питер Фонда заявил, что тот "фактически ушел на пенсию".

При этом Фонда уточнил, что причины такого решения актера он не знает. Пока сам Николсон о завершении кинокарьеры не сообщал, при этом последний фильм с его участием ("Как знать…") вышел еще в 2010 году, с тех пор звезда на больших экранах не появлялся.

Джеку Николсону в апреле текущего года исполнится 80 лет. Известный американец является одним из самых почитаемых современных актеров. На премию "Оскар" Николсона номинировали 12 раз, у него есть три статуэтки (две за лучшую мужскую роль ("Пролетая над гнездом кукушки" (1976) и "Лучше не бывает" (1998)) и одна за лучшую мужскую роль второго плана ("Язык нежности" (1984)). Актер является обладателем 18 "Золотых глобусов" и ряда других наград.

Николсон стал известен благодаря характерным ролям в десятках фильмов, среди которых "Пролетая над гнездом кукушки", "Отступники", "Сияние", "Лучше не бывает", "Пока не сыграл в ящик" и "О Шмидте".