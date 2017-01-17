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Новости ЖКХ: шестеро минчан лишились квартир из-за долгов по коммуналке
18.01.2017 15:23 — Новости Общества | БДГ
Просроченная задолженность за коммунальные платежи установилась на низкой отметке, но некоторых граждан за долги выселяют из квартир по решению суда.
Как
При этом ГО «Минское городское жилищное хозяйство» не видит необходимости увеличивать размер пени за просроченную оплату жилищно-коммунальных услуг: размер пени довольно высок и менять его смысле пока нет.
Впрочем, есть и категория лиц, у которой с оплатой коммунальных платежей возникают хронические проблемы. Виталий Смирнов сообщил, что в 2016 году по решению суда квартир были лишены шестеро минчан. Все они относятся к категории злостных неплательщиков, поэтому суд принял крайние в таких ситуациях меры - выселение.
Возмещение ЖКУ, рост пени и заваривание мусоропроводов
Как отметил во время пресс-конференции Виталий Смирнов, на данный момент населением Беларуси возмещается 60% стоимости ЖКУ. Он отметил, что все услуги имеют разный процент возмещения населением затрат на их оказание. В текущем году планируется выйти на 75-процентное возмещение затрат.
Рассказал чиновник также и о том, в первом квартале текущего года в Минске будут введены дифференцированные тарифы на вывоз мусора. В домах, где мусоропроводы уже заварили или они не установлены, вывоз отходов будет на 30% дешевле.
Смирнов отметил, что цель такой работы - обеспечение раздельного сбора твердых бытовых отходов и их переработка.
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Просроченная задолженность за коммунальные платежи установилась на низкой отметке, но некоторых граждан за долги выселяют из квартир по решению суда.
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