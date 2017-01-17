МИНСК, 18 янв — Sputnik. Минский тракторный завод организует ралли Париж — Мосар, сообщили Sputnik на предприятии.

"Проект готовится, но точная дата пока неизвестна. Предположительно ралли состоится 27 или 28 января", — сказали на предприятии.



© Sputnik/ Артем Бордовский Видеофакт: новогоднее танцевальное шоу тракторов возле МТЗ

Тракторное ралли устраивают как продолжение зрелищных акций, которыми МТЗ удивлял в конце 2016 года. В частности, перед Новым годом предприятие поздравило минчан с праздником танцевальным шоу тракторов.

Тракторное ралли Париж — Мосар, по замыслу организаторов, должно поспособствовать улучшению имиджа предприятия и повышения престижа профессии тракториста.

Предполагается, что техника выедет из деревни Париж Поставского района и по бездорожью доберется до местечка Мосар в Глубокском районе. У костела в Мосаре планируется установить экран, на котором зрители смогут наблюдать за интернет-трансляцией гонки.

Гонки на тракторах очень популярны в России, где ежегодно проходит "Бизон-трек-шоу". При этом гонщики на белорусских тракторах занимают традиционно высокие места.