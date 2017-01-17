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В Минском метро за год у пассажиров при досмотре обнаружили 145 единиц различного оружия и 2,5 тыс. боеприпасов
18.01.2017 15:28 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 18 января. В 2016 году пассажиры Минского метрополитена пытались провезти в подземке более 6,6 тыс. запрещенных предметов, практически в три раза больше, чем за 2015 год (2.228).
По сообщению пресс-службы Минского метрополитена, в результате досмотра в прошлом году выявлено 145 единиц различного оружия, 2,5 тыс. боеприпасов, более трехсот упаковок пиротехники, свыше ста ножей, более 1 тыс. емкостей с огнеопасными жидкостями общим объемом 2,2 тыс. литров, более 500 газовых баллонов общим объемом 1,5 тыс. литров.
Ежедневно через турникеты столичной подземки проходят около 800 тысяч человек. Всего же за 2016 год услугами Минского метрополитена воспользовался 291 миллион пассажиров, почти на 15 миллионов меньше, чем в 2015 году (305,3 млн).
Между тем удельный вес метро среди столичного коммунального пассажирского транспорта ежегодно повышается: в 2016 году он составил 40,15% (в 2015 году — 39,3%, в 2014-м — 38,4%). В ноябре этот показатель достиг максимума — 41,43%.
В течение 2016 года по обеим линиям метрополитена проследовало 416.103 поезда, в среднем за сутки — 1.137 поездов.
Как и в прошлые годы, Московская линия перевезла чуть больше пассажиров, чем Автозаводская — 168,5 миллиона, или 57,9 % пассажиропотока, и 122,5 миллиона, или 42,1%, соответственно.
Лидеры 2015 года по объему пассажиропотока сохранили свои позиции: станции "Площадь Ленина" (61 тысяча пассажиров в сутки), "Каменная Горка" (59,6 тысячи), "Площадь Якуба Коласа" (50,1 тысячи), "Уручье" (47,7 тысячи), "Академия наук" (40,4 тысячи). То же самое касается и самых малолюдных станций — "Купаловская" (5,9 тысячи) и "Первомайская" (8,5 тысячи).
Через турникеты самой молодой станции минского метро — "Малиновка" — ежесуточно проходили 34,6 тысячи пассажиров.
За прошлый год воспользовались метрополитеном около 6 тыс. инвалидов-колясочников и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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В Минском метро за год у пассажиров при досмотре обнаружили 145 единиц различного оружия и 2,5 тыс. боеприпасов
Минск, 18 января. В 2016 году пассажиры Минского метрополитена пытались провезти в подземке более 6,6 тыс. запрещенных предметов, практически в три раза больше, чем за...
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