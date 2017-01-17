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В Молодечненском районе молодая женщина скончалась после введения инъекции в ФАПе
18.01.2017 15:42 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 18 января. Следственные органы проводят проверку по факту смерти 16 января 31-летней женщины в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Тюрли Молодечненского района, сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.
По информации "Край.by", молодая женщина пришла в ФАП с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. Врачи предложили ей таблетки. От таблеток она отказалась и попросила сделать укол антибиотика, ампулу которого принесла с собой. Предположительно, доктор убедился, что в ампуле действительно этот антибиотик. Укол был сделан. После него женщине стало плохо, и она скончалась.
По словам Татьяны Белоног, назначена судебно-медицинская экспертиза, будут проведены лабораторные изделия содержимого ампулы, изъята медицинская документация, опрашиваются работники ФАПа.
Вячеслав Будкевич, БелАПАН.
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Минск, 18 января. Следственные органы проводят проверку по факту смерти 16 января 31-летней женщины в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Тюрли Молодечненского...
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