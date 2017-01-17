МИНСК, 18 янв – Sputnik. Американские журналисты направили открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу, где раскритиковали некоторые его действия в отношении СМИ и предупредили о новых жестких правилах своей работы.



© REUTERS Susana Vera Трамп в Twitter перепутал дочь с другой Иванкой

От лица журналистов автор письма – главный редактор журнала Columbia Journalism Review Кайл Поуп – назвал отношения между администрацией Трампа и американской прессой "натянутыми". В письме нового лидера раскритиковали за высказывания о корреспондентах в микроблоге в Twitter, запрет ряду новостных организаций на освещение его деятельности, избегание прессы и другое.

Представители прессы признали, что это выбор избранного президента и его право, однако указали, что именно СМИ решают, как лучше всего донести информацию до читателей, зрителей и слушателей.

Журналисты заявили, что именно они выбирают, разговаривать ли с чиновниками Трампа в неофициальном порядке или нет, сколько эфирного времени выделить на его представителей, пообещали вдаваться в подробности действий правительства. В то же время они заявили, что зададут самим себе более высокие стандарты работы, а события будут освещать точно.

Ранее стало известно, что администрация избранного президента США Дональда Трампа серьезно рассматривает возможность переноса пресс-центра из Белого дома в другое здание. Если план по переносу пресс-корпуса будет одобрен, представители СМИ будут приниматься в конференц-центре Белого дома рядом с историческим парком-площадью Лафайет-сквер у Белого дома, либо в здании бывшей административной канцелярии, также рядом с резиденцией президента США.

Инициативу объясняют пристальным вниманием к персоне избранного президента и нехваткой мест для журналистов, а также связывают с мнением переходной команды Трампа о том, что освещение его деятельности в СМИ было подано в крайне враждебном ключе.