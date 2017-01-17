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Пассажиропоток на станции метро "Малиновка" почти в 6 раз превышает "Купаловскую"
18.01.2017 16:08 — Новости Общества | Tut.by
Минский метрополитен
Ежедневно услугами Минского метрополитена в 2016 году пользовались около 800 тысяч человек. При этом из 291 миллиона всех пассажиров за год 6 тысяч — инвалиды-колясочники и пассажиры с ограниченными физическими возможностями.
Все чаще граждане делают выбор в пользу подземки — удельный вес этого вида транспорта в городских перевозках повышается и составляет уже 40,15%.
Лидеры в станционном списке по пассажиропотоку сохранили свои позиции: станции «Площадь Ленина» (61 тысяча пассажиров в сутки), «Каменная Горка» (59), «Площадь Якуба Коласа» (50), «Уручье» (47), «Академия Наук» (40,4).
То же относится и к самым малолюдным станциям — «Купаловская» (почти 6 тысяч) и «Первомайская» (8). Через турникеты самой новой станции, «Малиновки», ежесуточно проходили 34 тысячи пассажиров — это, например, почти в шесть раз больше, чем на «Купаловской» в самом центре столицы.
Если говорить о направлениях, то по Московской линии перевезли 57,9% от числа всех пассажиров, по Автозаводской — 42,1%. В среднем, за сутки по обеим линиям проехало 1137 поездов.
Благодаря досмотру на входе в метро за год у пассажиров обнаружили более 6 тысяч запрещенных к перевозу предметов. В том числе 145 единиц различного оружия, 2,5 тысячи боеприпасов, более трехсот упаковок пиротехники, свыше ста ножей, более тысячи емкостей с огнеопасными жидкостями общим объемом 2,2 тысячи литров и более 500 газовых баллонов общим объемом 1,5 тысячи литров.
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Минский метрополитен озвучил интересные цифры из статистики за прошлый год.
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