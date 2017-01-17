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В Гомеле православная молодежь поставила рождественский мюзикл

18.01.2017 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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16 января в Гомельском государственном университете состоялась премьера рождественского мюзикла «Не забыть о Рождестве».


В интерактивном театральном представлении с танцами и каверами на известные мировые хиты представлена история девушки Веры, которая осталась единственным человеком в мире, который помнит о Рождестве. В мюзикле показана извечная борьба Света и Тьмы, Добра и Зла.

Поставили мюзикл настоятель храма Преображения Господня протоиерей Олег Кострома и руководитель молодежной группы храма «Фаворовцы» Вера Ерина. Актерами выступили участники группы «Фаворовцы».



Идея и цель постановки — современным, светским языком рассказать молодежи о празднике Рождества, подчеркнул протоиерей Олег Кострома.

На премьере присутствовал епископ Гомельский и Жлобинский Стефан. По его мнению, подача евангельской истории через мюзикл будет ближе и понятнее современной молодежи.


«Евангельская тема Рождества очень глубокая, и она должна осмысливаться сегодня молодежью. Рождество — это праздник души, праздник семьи, а молодежь создает свои семьи, и поэтому тема евангельских событий, Рождества будет полезна для молодежи, затронет сердце», — отметил епископ Стефан.

 
 
Ссылка на источник 24
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16 января в Гомельском государственном университете состоялась премьера рождественского мюзикла "Не забыть о Рождестве".

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