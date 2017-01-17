﻿ Маршрутчиков- частников заставят работать и на убыточных направлениях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Маршрутчиков- частников заставят работать и на убыточных направлениях

18.01.2017 16:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Социальную ответственность частных автоперевозчиков планируют повысить в Беларуси, соответствующие будут внесены в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", сообщил глава парламентской комиссии по промышленности, ТЭК, транспорту и связи Андрей Рыбак.

Маршрутчиков- частников заставят работать и на убыточных направлениях
© Фото: ГАИ Бреста
ГАИ просит пассажиров маршруток сообщать о нарушениях водителями ПДД

Проект закона о внесении изменений и дополнений в закон об автотранспорте был рассмотрен белорусскими парламентариями в первом чтении. Предполагается, что весной этого года законопроект будет рассматриваться во втором чтении. Как пояснил Рыбак журналистам, поправки касаются регулирования сферы общественного транспорта, в частности операторов автомобильных перевозок пассажиров. 

"В их функции входит разработка маршрутной сети, проведение тендеров на предоставление транспортных услуг, заключение договоров с перевозчиками и контроль за выполнением этих договоров. Оператор не сможет выполнять функции перевозчика. Он будет независимым субъектом рынка", – сказал Рыбак, слова которого приводит БелТА

Парламентарий отметил, что сегодня на рынок все чаще приходят частные компании.

"Они выбирают самые лакомые кусочки рынка, перевозки, которые приносят наибольший доход, а государственные перевозчики сегодня больше работают в том секторе, где выполняется социальный стандарт, и терпят определенные убытки. Потому имеет смысл, чтобы те перевозчики, которые наиболее эффективны, взяли на себя ответственность и за перевозки по непопулярным направлениям", – пояснил Рыбак.

Он отметил, что Минтранс уже сегодня работает над подзаконными актами, чтобы соблюсти баланс интересов пассажиров и транспортной отрасли.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такие поправки внесены в закон "Об автомобильном транспорте и автоперевозках", который весной рассмотрит во втором чтении парламент.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пассажиропоток на станции метро "Малиновка" почти в 6 раз превышает "Купаловскую"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика