МИНСК, 18 янв – Sputnik. Социальную ответственность частных автоперевозчиков планируют повысить в Беларуси, соответствующие будут внесены в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", сообщил глава парламентской комиссии по промышленности, ТЭК, транспорту и связи Андрей Рыбак.

Проект закона о внесении изменений и дополнений в закон об автотранспорте был рассмотрен белорусскими парламентариями в первом чтении. Предполагается, что весной этого года законопроект будет рассматриваться во втором чтении. Как пояснил Рыбак журналистам, поправки касаются регулирования сферы общественного транспорта, в частности операторов автомобильных перевозок пассажиров.

"В их функции входит разработка маршрутной сети, проведение тендеров на предоставление транспортных услуг, заключение договоров с перевозчиками и контроль за выполнением этих договоров. Оператор не сможет выполнять функции перевозчика. Он будет независимым субъектом рынка", – сказал Рыбак, слова которого приводит БелТА .

Парламентарий отметил, что сегодня на рынок все чаще приходят частные компании.

"Они выбирают самые лакомые кусочки рынка, перевозки, которые приносят наибольший доход, а государственные перевозчики сегодня больше работают в том секторе, где выполняется социальный стандарт, и терпят определенные убытки. Потому имеет смысл, чтобы те перевозчики, которые наиболее эффективны, взяли на себя ответственность и за перевозки по непопулярным направлениям", – пояснил Рыбак.

Он отметил, что Минтранс уже сегодня работает над подзаконными актами, чтобы соблюсти баланс интересов пассажиров и транспортной отрасли.