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Житель Городка лишился дорогостоящей машины из-за того, что запретил своей дочери встречаться с молодым человеком

18.01.2017 17:16 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 18 января. Городокским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) по факту поджога автомобиля Mazda CX7 в Городке.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова, 10 января 2017 года около 6.30 был совершен поджог автомобиля Mazda CX7, который находился во дворе одного из домов по улице Пролетарской в Городке. В результате владельцу автомобиля — 42-летнему жителю Городка — причинен ущерб более чем на 6.000 рублей.

Подозреваемого в поджоге установили сотрудники милиции. Это 21-летний житель районного центра. По данным следствия, накануне поджога ночью он выпивал, потом катался по городу на машине матери. Именно тогда у него созрел план поджечь автомобиль отца знакомой девушки. Поводом для этого явился запрет отца, владельца Mazda, встречаться с его дочерью.

Заехав на заправку, молодой человек отлил часть бензина в бутылку, а затем вылил его на крышу Mazda и ушел.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначена комплексная пожарно-техническая и химическая экспертиза, допрошен потерпевший, проверяется мотив преступления, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. У подозреваемого взято обязательство о явке.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 января. Городокским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК (умышленное повреждение имущества, совершенное...

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