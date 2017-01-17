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Россиянина, переправлявшего нелегалов из Беларуси в Польшу, ожидает суд
18.01.2017 18:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. УСК по Брестской области завершило предварительное расследование в отношении 29-летнего гражданина России, который обвиняется в организации канала переправки нелегалов из Беларуси в Польшу, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК Марина Дранькова.
© Фото: ГПС Украины
По информации следствия, обвиняемый вместе с 28-летним брестчанином с мая по июнь прошлого года нелегально переправил в Польшу пятерых граждан России, за что получил 1500 евро вознаграждения.
Фигуранты дела разработали маршрут переправки и снабдили нелегалов ножницами по металлу и веревкой для преодоления приграничных заграждений, а также посодействовали своим "подопечным" в покупке водоотталкивающих плащей и отвезли их в пограничную зону в Каменецком районе.
Представитель УСК отметила, что обвиняемый лично руководил переходом нелегалов, координируя их передвижение с помощью мобильной связи. Однако в ходе пересечения границы нелегалы были задержаны и депортированы обратно в Беларусь.
Подельник обвиняемого объявлен в розыск, его дело выделено в отдельное делопроизводство.
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Гражданин РФ в паре с жителем Бреста отправили в Польшу пятерых нелегалов, однако те были задержаны и депортированы обратно.
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