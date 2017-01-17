МИНСК, 18 янв — Sputnik. УСК по Брестской области завершило предварительное расследование в отношении 29-летнего гражданина России, который обвиняется в организации канала переправки нелегалов из Беларуси в Польшу, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК Марина Дранькова.

По информации следствия, обвиняемый вместе с 28-летним брестчанином с мая по июнь прошлого года нелегально переправил в Польшу пятерых граждан России, за что получил 1500 евро вознаграждения.

Фигуранты дела разработали маршрут переправки и снабдили нелегалов ножницами по металлу и веревкой для преодоления приграничных заграждений, а также посодействовали своим "подопечным" в покупке водоотталкивающих плащей и отвезли их в пограничную зону в Каменецком районе.

Представитель УСК отметила, что обвиняемый лично руководил переходом нелегалов, координируя их передвижение с помощью мобильной связи. Однако в ходе пересечения границы нелегалы были задержаны и депортированы обратно в Беларусь.

Подельник обвиняемого объявлен в розыск, его дело выделено в отдельное делопроизводство.