18 января в суде над «рэкетирами из Пуховичского района» продолжился допрос свидетеля Грачьи Баблумяна, которого можно назвать ключевым. Раньше он дружил с обвиняемыми и даже сидел за рулем машины, на которой бизнесмена Луда возили на кладбище копать себе могилу. Однако после истории с кладбищем Баблумян стал на сторону предпринимателя и в суде дает показания против бывших друзей.



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Баблумяна допрашивают уже не первый день. Его показания на следствии и в суде отличаются — на это обратил внимание и судья. Сам свидетель сказал, что он подписывал протоколы допросов, не читая их. Судя по ответам в суде, он вообще не слишком серьезно относился к тому, что говорил.

— Вы меня на коня посадили, поэтому так получилось! — заявил Баблумян адвокату Козыря, которая пыталась уточнить у него противоречие с очной ставки по вопросу, который сама ему задавала. И повернулся к суду: — Мы тогда поругались с этим адвокатом, я эту цифру из воздуха взял и сказал!

Суд над «рэкетирами из Марьиной Горки» начался 12 января . Их обвиняют в том, что они вымогали деньги у местных бизнесменов в худших традициях 90-х: одного отвезли на кладбище копать себе могилу, второго избили битой в центре города и насквозь пробили ножом кисть руки. На скамье подсудимых находится и бывший начальник ОБЭП Пуховичского РОВД Евгений Козырь. Как утверждает обвинение, из дружеских чувств к одному из «рэкетиров» он помогал ему выбивать деньги: забрал у предпринимателя, от которого тот требовал долг, ключ от расчетного счета его фирмы, задержал его, провел незаконную доследственную проверку.

На следствии Баблумян показывал, что Саникович — главный обвиняемый — сам делился с ним тем, как «зарабатывает» на жизнь. Так, он сказал, что они с Зиновичем занимаются рэкетом: выбивают деньги у предпринимателей, а если те отказываются платить, то угрожают ОБЭП или налоговой.

Из протокола допроса Баблумяна: «Я говорил Саниковичу, что мне, чтобы заработать такие деньги, как он, надо класть крышу. А он просто звонит по телефону и просит деньги. Большие деньги. Я ему так говорил, так как был удивлен, как легко у него все получается».

Баблумян рассказал на следствии, что Саникович и ему предлагал «сделать махинацию».

Одно время обвиняемый работал начальником производства на фирме «Тротуар» (ее хозяин, бизнесмен Балашов, один из потерпевших по делу, с него Саникович взял 2000 долларов якобы для взятки проверяющим из Госстандарта. — Прим. TUT.BY). На первых порах Балашов обеспечил ему хорошую зарплату и мало контролировал, но результаты работы были не блестящими, и хозяин фирмы сначала срезал зарплату, а потом уволил начальника производства.

По словам Баблумяна, после этого Саникович задумал обанкротить бывшего шефа. Он предложил Баблумяну написать ложный донос в райисполком о том, что «Тротуар» не соблюдает законодательство по экологии, а сам пообещал привлечь к делу своего друга, начальника ОБЭП Козыря. После этого фирму замучили бы проверками и под их натиском Балашов сам бы пришел к Саниковичу. Баблумяну было предложено во время этой встречи сыграть роль потенциального покупателя. С помощью такой схемы Саникович надеялся ослабить бизнес и потом выкупить его за бесценок. Баблумян отказался участвовать.

Обвиняемые не упустили возможность задавать вопросы свидетелю.

— Вы так безответственно отнеслись к тому, как будут записаны ваши показания во время следствия. Вы не думаете, что вы ломаете чьи-то судьбы? — спросил Дмитрий Саникович.

— По тебе я всю правду сказал, — ответил Баблумян.

— Почему после озвучивания показаний следствия вы поддерживаете только те показания, которые против Саниковича и Козыря? — спросил Артур Зинович.

— Я так не делаю.

— При очной ставке я сказал: «Зачем ты обманываешь?». Вы сказали: «Я потом тебе все объясню».

— Я такого не говорил.

— Вы сами не предлагали везти Луда на кладбище? — спросил Евгений Козырь.

— Нет.

— В Минске на улице Аранской вы не предлагали мне «грузить» Артура, чтобы я сам с ним рядом не оказался? — спросил Андрей Мазаник.

— Нет.

После окончания допроса Баблумяна Зинович вполголоса сказал: «Скоро местами поменяемся».