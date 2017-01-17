Обустройство центров временного содержания нелегальных мигрантов является одним из условий смягчения визового режима со стороны Евросоюза.

"лагерей для беженцев" в Беларуси возник на пустом месте: произошла подмена понятий. Хотя МВД подробно разъяснило суть проблемы . А раздувание скандала российской стороной преследует свои меркантильные интересы - актуализация переговоров по единой миграционной и визовой политике между РФ и Беларусью, о чем недвусмысленно заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Скандал со строительствомв Беларуси возник на пустом месте: произошла подмена понятий. Хотя МВД подробно. А раздувание скандала российской стороной преследует свои меркантильные интересы - актуализация переговоров по единой миграционной и визовой политике между РФ и Беларусью, о чем недвусмысленно заявил министр иностранных дел России

Леонид Спаткай пояснил БДГ разницу между лагерями для беженцев и центрами содержания нелегалов. И рассказал, какой интерес преследует Россия раздуванием скандала. Аналитикпояснилразницу между лагерями для беженцев и центрами содержания нелегалов. И рассказал, какой интерес преследует Россия раздуванием скандала.

- Речь идет о центрах по приему нелегалов, но не беженцев. В Бресте существует один центр по содержанию нелегалов, соответствующий международным стандартам и построенный за деньги Евросоюза; все остальные нелегалы, задержанные на границе, размещаются в изоляторах временного содержания МВД и Государственного пограничного комитета, то есть фактически в тюрьме. А по международным стандартам нелегалу обязаны обеспечить человеческие условия содержания - что-то наподобие общежитий под охраной. Там нелегал находится до тех пор, пока идет проверка: кто такой, откуда и как прибыл.

Все подняли вой, что в Беларуси собираются строить лагеря беженцев. Но лагеря беженцев и центры для нелегалов - совершенно разные вещи. Последний случай: студенты из Бангладеш сбежали в страны Евросоюза, их вернули обратно в Беларусь, где они находятся в ИВС, грубо говоря - в камере. А должны находиться в центре для содержания нелегалов - необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией. Беженцы действительно должны находиться в лагерях, им должны выплачиваться некие пособия - а это уже нагрузка на бюджет.

Строительство центров для содержания нелегалов - это одно из условий смягчения визового режима для граждан Беларуси со стороны Евросоюза. Задержали литовцы нелегалов, которые проникли с территории Беларуси, - в Беларуси обязаны их принять, выяснить, каким образом и для чего прибыли, и отправить по месту прибывания. Евросоюз должен быть уверен, что все нелегалы, проникающие на территорию стран ЕС со стороны Беларуси, будут в безусловном порядке приняты Беларусью, которая будет с ними разбираться и содержать в центрах.

- Почему же так резко отреагировал на строительство центров для содержания нелегалов министр иностранных дел России?

- В интерпретации Лаврова на пресс-конференции тоже прозвучало: мол, Беларусь строит "лагеря беженцев". По его словам, беженцы попадают не из России в Беларусь, а якобы существует угроза проникновения беженцев из Беларуси в Россию. Именно этим Лавров объясняет усиление пограничного контроля на границе с Беларусью: польских дипломатов "завернули", организовали проверку паспортов в аэропортах, потому что Беларусь становится "проходным двором", откуда в Россию могут проникнуть нелегалы. Но на самом деле происходит совершенно наоборот: нелегалы идут из России к нам, и мы берем на себя обузу по содержанию нелегалов, пришедших из России. А выслать обратно их в Россию мы не можем: нет границы.

Лавров заявил, что существует угроза проникновения нелегалов со стороны Беларуси. А давайте посмотрим статистику: сколько белорусские погранчники задержали на внешних границах (со стороны Литвы, Польши) и сколько мы задержали на внутренних границах (на пути в Литву и Польшу) - небо и земля. В Беларусь они попали из России - через открытую границу. А была бы граница: вызвали представителей Российской Федерации - и передали российской стороне нелегалов. Сейчас же мы вынуждены отправлять нелегалов за их счет (если есть деньги) на историческую родину, а нет денег - за счет государства.