|
В Гомельской области выявлено более 5,5 тысячи неиспользуемых объектов недвижимости
18.01.2017 19:53 — Новости Общества | Tut.by
В Гомельской области в результате проведенной в 2016 году инвентаризации во всех населенных пунктах выявлено более 5,5 тыс. неиспользуемых объектов недвижимости. Об этом сегодня сообщил председатель облисполкома Владимир Дворник во время встречи по взаимодействию бизнеса и власти с руководителями предприятий частной формы собственности, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Владимира Дворника, в прошлом году в Гомельской области на торгах было продано 300 объектов недвижимости. Кроме того, была проведена инвентаризация недвижимых объектов всех форм собственности, в результате которой выявлено более 5,5 тыс. недвижимых объектов, которые не вовлечены в хозоборот.
"Я здесь вижу огромный потенциал, поскольку эффективное использование недвижимости способствует развитию малого и среднего бизнеса и трудоустройству граждан, наведению порядка на земле и повышению привлекательности региона, а также увеличению пахотных земель", - сказал Владимир Дворник и порекомендовал присутствующим руководителям предприятий частной собственности обратить особое внимание на данный ресурс.
Председатель облисполкома также подчеркнул, что каждый выявленный объект поставлен на контроль, руководители комитетов и управлений Гомельского облисполкома, руководители органов местной исполнительной власти будут регулярно давать отчет о проделанной работе по его вовлечению в хозоборот.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году в Гомельской области на торгах было продано 300 объектов недвижимости.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии