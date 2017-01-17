В Гомельской области в результате проведенной в 2016 году инвентаризации во всех населенных пунктах выявлено более 5,5 тыс. неиспользуемых объектов недвижимости. Об этом сегодня сообщил председатель облисполкома Владимир Дворник во время встречи по взаимодействию бизнеса и власти с руководителями предприятий частной формы собственности, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Дворника, в прошлом году в Гомельской области на торгах было продано 300 объектов недвижимости. Кроме того, была проведена инвентаризация недвижимых объектов всех форм собственности, в результате которой выявлено более 5,5 тыс. недвижимых объектов, которые не вовлечены в хозоборот.

"Я здесь вижу огромный потенциал, поскольку эффективное использование недвижимости способствует развитию малого и среднего бизнеса и трудоустройству граждан, наведению порядка на земле и повышению привлекательности региона, а также увеличению пахотных земель", - сказал Владимир Дворник и порекомендовал присутствующим руководителям предприятий частной собственности обратить особое внимание на данный ресурс.

Председатель облисполкома также подчеркнул, что каждый выявленный объект поставлен на контроль, руководители комитетов и управлений Гомельского облисполкома, руководители органов местной исполнительной власти будут регулярно давать отчет о проделанной работе по его вовлечению в хозоборот.