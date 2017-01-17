﻿ Почти два месяца в Минске ищут 33-летнего парня. 21.by
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Почти два месяца в Минске ищут 33-летнего парня

18.01.2017 21:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Продолжается розыск 33-летнего минчанина Вадима Мелихова. 24 ноября он вышел из дома по улице Городецкой и не вернулся.


Фото предоставлено ПСО «Ангел»

Ранее портал TUT.BY уже сообщал об этом розыске.

Как уточняют в поисковом отряде «Ангел», за последнее время поступило пару звонков от граждан, которые видели похожего человека в Минске. По этой причине снова ищут всех, кто может помочь какой-либо информацией.

Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые.

Был одет: спортивная короткая светло-серая куртка с белыми вставками, светлые болоньевые спортивные штаны, кроссовки черно-голубые.

Разыскивается сотрудниками Первомайского РУВД Минска.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (033) 666-60-33, 8 (033) 666-68-56 (ПСО «Ангел») или 8 (017) 280-02-02 (Первомайское РУВД).

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах города.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
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Ранее портал TUT.BY сообщал об этом розыске - и появились отклики. Минчан снова просят присмотреться к фотографии пропавшего.

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