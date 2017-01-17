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Почти два месяца в Минске ищут 33-летнего парня
18.01.2017 21:20 — Новости Общества | Tut.by
Продолжается розыск 33-летнего минчанина Вадима Мелихова. 24 ноября он вышел из дома по улице Городецкой и не вернулся.
Ранее портал TUT.BY уже
Как уточняют в поисковом отряде «Ангел», за последнее время поступило пару звонков от граждан, которые видели похожего человека в Минске. По этой причине снова ищут всех, кто может помочь какой-либо информацией.
Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые.
Был одет: спортивная короткая светло-серая куртка с белыми вставками, светлые болоньевые спортивные штаны, кроссовки черно-голубые.
Разыскивается сотрудниками Первомайского РУВД Минска.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (033) 666-60-33, 8 (033) 666-68-56 (ПСО «Ангел») или 8 (017) 280-02-02 (Первомайское РУВД).
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Ранее портал TUT.BY сообщал об этом розыске - и появились отклики. Минчан снова просят присмотреться к фотографии пропавшего.
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