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Содружеством против коррупции

18.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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18–19 января в Исполнительном комитете СНГ в Минске проходит дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта Концепции сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции. Об этом сообщает официальный интернет-портал СНГ.

Предыдущее экспертное рассмотрение документа, в ходе которого проект концепции был согласован с учетом замечаний и предложений армянской, белорусской и российской сторон, состоялось в сентябре 2016 года. В этот раз правки к проекту прислали Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Республика Таджикистан.

Концепция сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции направлена на развитие правовых и организационных основ взаимодействия в этой области, определяет принципы, задачи, основные направления и формы такого взаимодействия. Под противодействием коррупции в проекте концепции понимается комплексная, системная деятельность стран СНГ, органов государственной власти и местного самоуправления, обеспечивающая разработку и реализацию в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества и населением социально-экономических, политических, правовых, организационных и иных мер, направленных на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие, расследование преступлений и иных правонарушений, связанных с коррупцией, стимулирование активности должностных лиц, служащих и граждан в неприятии указанных явлений, а также своевременное выявление и устранение обстоятельств, способствующих данным правонарушениям.

Положения концепции станут основой для разработки международных договоров и других международных и внутренних правовых актов государств — участников СНГ, а также межгосударственных программ в сфере борьбы с коррупцией.

Соб. инф.

 
Теги: Минск
 
 
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18–19 января в Исполнительном комитете СНГ в Минске проходит дополнительное заседание экспертной группы...

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