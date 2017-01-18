Вчера в Национальном пресс-центре Республики Беларусь были подведены итоги республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети».

Благотворительная акция «Наши дети» в Беларуси уже давно стала хорошей традицией. Ее цель — привлечь внимание к проблемам детства, оказать помощь и поддержку наименее защищенным категориям детей, нуждающимся в особой заботе и внимании государства и общества. Данная акция прошла в нашей республике с 9 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Всего было проведено более 8 тысяч новогодних мероприятий. Только в столице в этот период состоялось более 520 мероприятий, участие в которых приняло более 133 тысяч детей.

Ежегодно не только высшие должностные лица страны, руководители министерств, других республиканских органов государственного управления и государственных организаций, но и банки, общественные объединения, другие юридические лица и просто неравнодушные граждане посещают в период рождественских и новогодних праздников социально значимые объекты и мероприятия для воспитанников опекунских, приемных семей, детских домов семейного типа, детей-инвалидов, детей из многодетных и неполных семей. В результате у многих учреждений сформировались шефские связи, которые поддерживаются не только в период акции.

Не первый год принимают участие в данной акции и военнослужащие. Они посетили подшефные детские социальные учреждения, практически повсюду организовали костюмированные новогодние поздравления.

— Участники акции «Наши дети» передали в детские учреждения материальную помощь, оборудование и подарки на 1 млн 180 тыс. белорусских рублей, — сообщил во время подведения итогов заместитель министра образования Виктор Якжик. — Эта сумма значительно превышает размер помощи, оказанной в предыдущие годы. Значительно выросло и число неравнодушных граждан, которые приобретали для детей игрушки, предметы первой необходимости, переводили деньги на расчетные счета детских учреждений.

Соб. инф.