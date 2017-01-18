Служба в радиотехнических войсках ПВО требует от военнослужащих хороших знаний радиоэлектронной аппаратуры, особой внимательности, ответственности и дисциплинированности. Им охранять рубежи Родины — но не наземные, а воздушные.





Радиолокационные станции в/ч 25886 днем и ночью вращают антенны на 360 градусов. Военнослужащие радиотехнических войск ПВО несут боевую вахту. Рядом со штатными операторами парни из состава нового пополнения изучают принципы работы и систему управления станций. Пояснения новичкам дают офицеры и военнослужащие контрактной службы.

Сложная радиоэлектронная техника вызывает неподдельный интерес у ребят. Никто из них, находясь «на гражданке», не думал, что придется так близко ознакомиться с высокоэффективным оборудованием…

Рядовой Виктор Величко призван в армию из Барановичей. Он окончил местный госуниверситет и несколько месяцев работал экономистом на комбинате хлебопродуктов.