О проведении конкурса на замещение вакантной воинской должности.

Военный факультет в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации» объявляет конкурс на замещение вакантной воинской должности начальника цикла тактики кафедры тактики и общевоенных дисциплин. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 0210003, 0601003.

Условия конкурса

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук, ученое звание профессора (доцента). При отсутствии ученой степени и звания в конкурсе могут, как исключение, участвовать претенденты с опытом педагогической (научной) или организаторской работы не менее пяти лет.

Срок подачи документов — в течение тридцати дней после опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220096, г. Минск, ул. Уборевича, 77.

Справки по тел.: (8 017) 341‑37‑44, 341-96-00.