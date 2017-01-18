В минувшее воскресенье снег и лед на стадионе «Заря» буквально плавились от трения шин и накала эмоций болельщиков. Виной всему — 1‑й этап открытого чемпионата ДОСААФ­ по трековым автогонкам. Машины самых разных классов сошлись в нешуточной борьбе. И не столько за первое место, сколько за адреналин, кураж, жажду скорости…





Люди и машины

Признаюсь, бывать на подобных мероприятиях мне еще не доводилось. И я об этом теперь искренне жалею. Автогонки на льду в некотором отношении даже круче «Формулы‑1». И вот почему.

Во‑первых, динамика. Заезды длятся считаные минуты. Сменяются не только участники, но и классы машин: от миниатюрных картов до ретроавтомобилей.

Во‑вторых, зрелищность. Невероятная по накалу и скорости борьба проходит на небольшом автотреке прямо у ног зрителей. Мы видели снежные брызги, железо, мнущееся от столкновений, горящие глаза гонщиков. Мы чувствовали драйв!

И в‑третьих, это просто красиво! Приятно смотреть не только на заезды, но и на сами автомобили. Они — разные, есть и советской сборки. Машины испещрены вмятинами — этакими шрамами бескомпромис­сной борьбы.





Практически все авто порядком переделаны. Усиленные рамы, мощные двигатели… Гонщики любят своих железных коней, относятся к ним, как к боевым товарищам, сами крутят гайки. На все это очень интересно смотреть. Благо организаторы предоставляют такую возможность, в перерывах допускают зрителей в автомобильную «конюшню».

Кстати, о зрителях: их было много (и это несмотря на то что к стадиону на общественном транспорте не добраться). Огромная парковка у стадиона была заполнена до предела. Приезжать сюда надо было как минимум за полчаса до начала состязаний.

На трибунах стояли мужчины и в рабочей униформе, и в дорогих дубленках. Многие приехали с семьями. Было полно детей. Приятно было видеть там и болельщиков в военной форме — это командование в/ч 30151 организовало прекрасный выходной для личного состава.

Трековые автогонки — это не только спорт. Это особая субкультура, которая вовлекает в себя самых разных людей.





«Это надо видеть!»

Состязания открыл председатель Центрального совета ДОСААФ­ Иван Дырман. Он напомнил зрителям, что автомотоспорт является одним из 22 технических видов спорта, которые развивает добровольное общество. Для спортсменов закупается амуниция и техника. А в конце 2016 года в Ошмянах был открыт многофункциональный спорткомплекс — филиал Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по автомотоспорту ДОСААФ.