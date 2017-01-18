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И лёд бывает горячим!
18.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
В минувшее воскресенье снег и лед на стадионе «Заря» буквально плавились от трения шин и накала эмоций болельщиков. Виной всему — 1‑й этап открытого чемпионата ДОСААФ по трековым автогонкам. Машины самых разных классов сошлись в нешуточной борьбе. И не столько за первое место, сколько за адреналин, кураж, жажду скорости…
Люди и машины
Признаюсь, бывать на подобных мероприятиях мне еще не доводилось. И я об этом теперь искренне жалею. Автогонки на льду в некотором отношении даже круче «Формулы‑1». И вот почему.
Во‑первых, динамика. Заезды длятся считаные минуты. Сменяются не только участники, но и классы машин: от миниатюрных картов до ретроавтомобилей.
Во‑вторых, зрелищность. Невероятная по накалу и скорости борьба проходит на небольшом автотреке прямо у ног зрителей. Мы видели снежные брызги, железо, мнущееся от столкновений, горящие глаза гонщиков. Мы чувствовали драйв!
И в‑третьих, это просто красиво! Приятно смотреть не только на заезды, но и на сами автомобили. Они — разные, есть и советской сборки. Машины испещрены вмятинами — этакими шрамами бескомпромиссной борьбы.
Практически все авто порядком переделаны. Усиленные рамы, мощные двигатели… Гонщики любят своих железных коней, относятся к ним, как к боевым товарищам, сами крутят гайки. На все это очень интересно смотреть. Благо организаторы предоставляют такую возможность, в перерывах допускают зрителей в автомобильную «конюшню».
Кстати, о зрителях: их было много (и это несмотря на то что к стадиону на общественном транспорте не добраться). Огромная парковка у стадиона была заполнена до предела. Приезжать сюда надо было как минимум за полчаса до начала состязаний.
На трибунах стояли мужчины и в рабочей униформе, и в дорогих дубленках. Многие приехали с семьями. Было полно детей. Приятно было видеть там и болельщиков в военной форме — это командование в/ч 30151 организовало прекрасный выходной для личного состава.
Трековые автогонки — это не только спорт. Это особая субкультура, которая вовлекает в себя самых разных людей.
«Это надо видеть!»
Состязания открыл председатель Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман. Он напомнил зрителям, что автомотоспорт является одним из 22 технических видов спорта, которые развивает добровольное общество. Для спортсменов закупается амуниция и техника. А в конце 2016 года в Ошмянах был открыт многофункциональный спорткомплекс — филиал Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по автомотоспорту ДОСААФ.
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