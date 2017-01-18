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Додон: Молдова в 2018 году может стать председателем СНГ
18.01.2017 22:10 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Кишинев хотел бы, чтобы в следующем году Молдова председательствовала в Содружестве Независимых Государств, заявил в среду в эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» президент страны Игорь Додон. При этом он признал, что в последние годы отношение властей республики к этому интеграционному объединению было неоднозначным.
«Я хочу, чтобы простые граждане России и других стран СНГ понимали: мы хотим дружить. Последние семь лет политическое руководство Молдовы делало разные заявления - антироссийские, антиснговские», - отметил Додон.
Президент напомнил, что его предшественник отказался от председательствования в Содружестве.
Додон также подчеркнул, что впервые за 9 лет президент Молдовы приехал с официальным визитом в Россию. Более того – это первый его официальный визит в статусе президента страны.
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В эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» президент Молдовы дал понять, что заинтересован в евразийской интеграции.
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