Кишинев хотел бы, чтобы в следующем году Молдова председательствовала в Содружестве Независимых Государств, заявил в среду в эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» президент страны Игорь Додон. При этом он признал, что в последние годы отношение властей республики к этому интеграционному объединению было неоднозначным.

«Я хочу, чтобы простые граждане России и других стран СНГ понимали: мы хотим дружить. Последние семь лет политическое руководство Молдовы делало разные заявления - антироссийские, антиснговские», - отметил Додон.

Президент напомнил, что его предшественник отказался от председательствования в Содружестве.

«2017 год должен быть годом председательства Молдовы. Но Молдова отказалась, и следующей стала Россия. Я общался вчера с Путиным. И я сказал: «Мы вам дали место, давайте, чтобы следующее председательство 2018 года было Молдовы». Я думаю, что мы договоримся по этому вопросу», - сказал Игорь Додон.

Додон также подчеркнул, что впервые за 9 лет президент Молдовы приехал с официальным визитом в Россию. Более того – это первый его официальный визит в статусе президента страны.