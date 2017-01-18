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Коммунальщики обещают, что жировки сильно дорожать не будут
18.01.2017 20:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, янв — Sputnik. Коммунальные организации обещают не повышать цены на жилищно-коммунальные услуги, а снижать их стоимость, информация об этом прозвучала в эфире телеканала ОНТ.
По требованиям МВФ белорусы должны возмещать 100% всех затрат на жилищно-коммунальные услуги. Согласно прозвучавшей по телевидению информации, на сегодняшний день белорусы возмещают более 60% от себестоимости.
К концу этого года коммунальные службы рассчитывают на то, что белорусы будут покрывать около 75% расходов на ЖКУ, а в 2018-м году — полностью. Как обещают коммунальщики, происходить это будет не только за счет подорожания квартплаты.
Так, за счет оптимизации только Минское городское жилищное хозяйство смогло в ушедшем году сэкономить 35 миллионов белорусских рублей, что придержало темпы роста цен на ЖКУ.
Тарифы на услуги ЖКХ вновь
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Сейчас белорусы возмещают более 60% от себестоимости жилищно-коммунальных услуг, а к концу текущего года этот показатель достигнет 75%.
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