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Коммунальщики обещают, что жировки сильно дорожать не будут

18.01.2017 20:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, янв — Sputnik. Коммунальные организации обещают не повышать цены на жилищно-коммунальные услуги, а снижать их стоимость, информация об этом прозвучала в эфире телеканала ОНТ.

Коммунальщики обещают, что жировки сильно дорожать не будут
© flickr.com/ Andrew Malone
Тарифы на услуги ЖКХ утвердили в Гродненской области

По требованиям МВФ белорусы должны возмещать 100% всех затрат на жилищно-коммунальные услуги. Согласно прозвучавшей по телевидению информации, на сегодняшний день белорусы возмещают более 60% от себестоимости.

К концу этого года коммунальные службы рассчитывают на то, что белорусы будут покрывать около 75% расходов на ЖКУ, а в 2018-м году — полностью. Как обещают коммунальщики, происходить это будет не только за счет подорожания квартплаты.

Так, за счет оптимизации только Минское городское жилищное хозяйство смогло в ушедшем году сэкономить 35 миллионов белорусских рублей, что придержало темпы роста цен на ЖКУ.

Тарифы на услуги ЖКХ вновь выросли в Беларуси с начала 2017 года: уже жировки за январь будут на 15-20% дороже, чем за декабрь.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас белорусы возмещают более 60% от себестоимости жилищно-коммунальных услуг, а к концу текущего года этот показатель достигнет 75%.

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