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Персонал БелАЭС приступил к полноценным тренировкам на тренажерах блочного пульта управления станцией
18.01.2017 18:33 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 18 января. Оперативный персонал возводящейся Белорусской АЭС приступил к полноценным тренировкам на тренажерах блочного пульта управления атомной электростанцией, сообщила пресс-служба станции.
Полномасштабный и аналитический тренажеры блочного пульта управления станцией расположены в учебно-тренировочном центре рядом со стройплощадкой. Тренажеры полностью копируют управляющие пульты, которые будут использоваться на АЭС. На них можно моделировать работу станции в обычном режиме и во время нештатных ситуаций, поэтому еще до запуска АЭС персонал научится управлять атомным объектом и оперативно реагировать на потенциально опасные события, отмечается в релизе.
В течение 2016 года тренажеры использовались в тестовом режиме. Оборудование прошло финальные испытания и проверки, и 16 января специальная комиссия АЭС приняла тренажеры для подготовки оперативного персонала управления станцией. Официально обучение на тренажерах сотрудников, которые будут управлять атомной станцией после ее запуска, началось 17 января.
Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения.
Предполагалось, что первый блок АЭС будет введен в строй к 2018 году, второй — в 2020-м. Однако в ноябре 2016 года заместитель премьер-министра Владимир Семашко сообщил, что срок ввода первого блока перенесен на 2019 год из-за инцидента с 330-тонным корпусом реактора, который во время пробной тренировочной установки 10 июля прошлого года сорвался и упал. По требованию белорусской стороны Россия согласилась его заменить.
28 декабря 2016 года на строительную площадку АЭС из России доставили другой корпус реактора. В пути с ним также произошел инцидент: 26 декабря во время маневрирования на станции Славное случилось "незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза об опору контактной сети". При этом повреждений на корпусе реактора не выявили.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Персонал БелАЭС приступил к полноценным тренировкам на тренажерах блочного пульта управления станцией
Минск, 18 января. Оперативный персонал возводящейся Белорусской АЭС приступил к полноценным тренировкам на тренажерах блочного пульта управления атомной...
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